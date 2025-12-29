Haber Tarihi: 29 Aralık 2025 12:24 -
GTA Hileleri 2026: GTA San Andreas hileleri indir (PC)
GTA San Andreas hileleri için bir liste hazırladık. PS2 döneminde çıktığı için listede konsol hileleri yok. İşte 2026 PC için tüm GTA San Andreas hileleri ile GTA 5 hileleri
GTA San Andreas eski bir oyun olmasına rağmen hala oynanıyor. Özellikle oyunun sunucularında eğlenceli vakitler geçirilebiliyor. Oyunun mekanikleri günümüze göre ne kadar eski kalsa da oynamak isteyebilirsiniz. Oyunda çok fazla hile bulunuyor ve bu yüzden sadece hileler ile eğlenmek daha mantıklı geliyor. Eski günleri yad etmek ve çok fazla zaman harcamak istemiyorsanız hileler ile eğlencenizi katlayabilirsiniz. Sizlere GTA San Andreas hileleri için bir liste hazırladık.
GTA San Andreas hileleri PC'de nasıl girilir?
Oyunun konsol versiyonları PS2 ve Xbox'a ait o yüzden bu versiyonların hileleri bu yazımızda yer almayacak. Onun yerine PC hilelerini aşağıda bulabilirsiniz. Aşağıdaki hileleri oyun içerisinde klavyeden yazmanız gerekiyor. GTA V'teki gibi bir konsol bulunmuyor, bu yüzden oyun içerisinde hızlı davranmanız gerekiyor.İşte PC için tüm GTA San Andreas hileleri kodları:Genel Oyun Hileleri• HESOYAM: Can, zırh ve $250.000 verir.• AEZAKMI: Polis peşinizi bırakır, aranma seviyeniz olmaz.• ASNAEB: Aranma seviyesini sıfırlar.• OSRBLHH: 2 yıldız aranma seviyesi ekler.• TURNUPTHEHEAT: 2 yıldız aranma seviyesi ekler.• BRINGITON: 6 yıldız aranma seviyesine çıkar.• WORSHIPME: Saygınızı en üst seviyeye çıkarır.• HELLOLADIES: Çekiciliğinizi en üst seviyeye çıkarır.• VKYPQCF: Maksimum dayanıklılık verir.• BUFFMEUP: Kas gücünüzü artırır.• GOODBYECRUELWORLD: İntihar eder.• NATURALTALENT: Maksimum araç kullanma yeteneği verir.• AEDUWNV: Hiç acıkmazsınız.Araç ve Araç Kullanımı Hileleri• AIWPRTON: Rhino tank verir.• JUMPJET: Hydra savaş uçağı verir.• ROCKETMAN: Jetpack verir.• OHDUDE: Hunter helikopteri verir.• FOURWHEELFUN: Quad (ATV) verir.• FLYINGTOSTUNT: Stunt uçağı verir.• AGBDLCID: Monster truck verir.• CQZIJMB: Bloodring Banger verir.• PDNEJOH: Yarış arabası verir.• VPJTQWV: Yarış arabası verir.• AQTBCODX: Romero arabası verir.• KGGGDKP: Vortex Hovercraft verir.• URKQSRK: Planör verir.• AMOMHRER: Tanker verir.• EEGCYXT: Dozer verir.• AKJJYGLC: Motokros motoru verir.• JQNTDMH: Rancher verir.• KRIJEBR: Stretch (limuzin) verir.
Hava ve Zaman Hileleri• AFZLLQLL: Güneşli hava.• ICIKPYH: Çok güneşli hava.• ALNSFMZO: Bulutlu hava.• AUIFRVQS: Yağmurlu hava.• CFVFGMJ: Sisli hava.• YSOHNUL: Zamanı hızlandırır.• PPGWJHT: Hızlandırılmış oynanış.• LIYOAAY: Zamanı durdurur.• XJVSNAJ: Gece yarısı yapar.• OFVIAC: Turuncu gökyüzü (saat 21:00).Araç Yetenekleri ve Etkileri• FLYINGFISH: Tekne uçuş modu.• CHITTYCHITTYBANGBANG: Araçlar uçabilir.• CJPHONEHOME: Büyük zıplama sağlar.• SPEEDFREAK: Nitro verir.• BUBBLECARS: Arabalara çarptığınızda uçmalarını sağlar.• RIPAZHA: Arabalar uçabilir.Silahlar ve Dövüş Hileleri• LXGIWYL: Silah seti 1 (Thug's Tools).• KJKSZPJ: Silah seti 2 (Professional Tools).• UZUMYMW: Silah seti 3 (Nutter Tools).• FULLCLIP: Sonsuz mermi, yeniden doldurmaya gerek kalmaz.• PROFESSIONALKILLER: Hitman seviyesi silah becerisi.• BGLUAWML: Yaya direnişine karşı silahlı koruma.• FOOOXFT: Herkes silahlı olur.• SJMAHPE: Grup üyeleri SMG taşır.• ZSOXFSQ: Grup üyeleri roketatar taşır.Karakter ve Çete Hileleri• BRINGITON: 6 yıldız aranma seviyesi.• WORSHIPME: En yüksek saygı.• HELLOLADIES: En yüksek çekicilik.• ONLYHOMIESALLOWED: Herkes çete üyesi.• ROCKETMAN: Jetpack verir.• BUFFMEUP: Kas seviyesini en üste çıkarır.Oyun İçinde Kaos Hileleri• AJLOJYQY: Yayalar birbirine saldırır.• BAGOWPG: Başınıza ödül konur.• FOOOXFT: Herkes silahlı olur.• BLUESUEDESHOES: Elvis kılığına girerler.• BGLUAWML: Yaya ayaklanması başlatır.Bu hileleri oyun sırasında klavyeden yazarak aktif hale getirebilirsiniz. GTA San Andreas hileleri
GTA San Andreas Araç hileler
- HESOYAM – Can, Zırh, 250 bin dolar, Araçları onarır
- BAGUVIX – Sınırsız Can
- CVWKXAM – Sınırsız Oksijen
- LXGIWYL – Silah Seti 1
- PROFESSIONALSKIT – Silah seti 2
- UZUMYMW – Silah seti 3
- STICKLIKEGLUE – Mükemmel yol tutuşu
- ANOSEONGLASS – Andrenalin modu
- FULLCLIP – Sınırsız cephane, Tekrar doldurma yok
- TURNUPTHEHEAT – Aranma seviyesini 2 yıldız artırır
- TURNDOWNTHEHEAT – Aranmanızı sıfırlar
- BTCDBCB – Şişman vücut
- BUFFMEUP – Kaslı vücut
- KVGYZQK – Zayıf vücut
- AEZAKMI – Bir daha aranmazsınız
- BRINGITON – Aranma seviyenizi 6 yıldız yapar
- WORSHIPME – Maksimum Respect
- HELLOLADIES – Maksimum Çekicilik
- VKYPQCF – Maksimum Stamina
- PROFESSIONALKILLER – Tüm silah istatistiklerini Hitman seviyesine getirir
- NATURALTALENT – Tüm araç istatistiklerini maksimum seviyeye getirir
- SPEEDITUP – Fast Motion
- SLOWITDOWN – Slow Motion
- AJLOJYQY – NPC'ler golf sopalarıyla birbirine saldırır
- BAGOWPG – Kelleniz için ödül koyar
- FOOOXFT – Yayalar size saldırır
- GOODBYECRUELWORLD – İntihar
- BLUESUEDESHOES – NPC'ler Elvis modelleri olur
- BGLUAWML – NPC'ler roketler ile birbirine saldırır
- LIFESABEACH – Plaj partisi modu
- ONLYHOMIESALLOWED – Çete üyesi modu
- BIFBUZZ – Çete kontrolü
- NINJATOWN – Ninja teması
- BEKKNQV – Kadınlar sizinle konuşur
- KANGAROO – Mega Zıplama
- STATEOFEMERGENCY – İsyan modu
- CRAZYTOWN – Eğlence evi modu
- SJMAHPE – Herhangi bir kişiyi iyileştirir
- CPKTNWT – Tüm araçları patlatır
- WHEELSONLYPLEASE – Görünmez araba
- ZEIIVG – Tüm trafik ışıkları yeşil olur
- YLTEICZ – Agresif sürücüler
- LLQPFBN – Pembe arabalar
- IOWDLAC – Siyah arabalar
- EVERYONEISPOOR – Tüm araçlar kötü görünür
- EVERYONEISRICH – Tüm araçlar hızlı olur
- CHITTYCHITTYBANGBANG – Uçan arabalar
- FLYINGFISH – Botlar uçar
- JCNRUAD – Araçlar kolayca patlar
- SPEEDFREAK – Tüm araçlara nitro verir
- BUBBLECARS – Araçların yerçekimini azaltır
- OUIQDMW – Araç sürerken kolayca hedef almanızı sağlar
- GHOSTTOWN – Trafikteki araç sayısını azaltır
- FVTMNBZ – Tüm araçlar kırsaldakilere benzer
- BMTPWHR – Tüm araçlar ve NPC'ler kırsaldakilere benzer
Hava Durumu değiştirme hileleri
- ROCKETMAN – Jetpack verir
- IWPRTON – Rhino verir
- AIYPWZQP – Paraşüt verir
- OLDSPEEDDEMON – Bloodring Banger verir
- JQNTDMH – Rancher verir
- VROCKPOKEY – Yarış arabası verir 1
- VPJTQWV – Yarış arabası verir 2
- WHERESTHEFUNERAL – Romero verir
- CELEBRITYSTATUS – Stretch verir
- TRUEGRIME – Çöp kamyonu verir
- RZHSUEW – Caddy verir
- JUMPJET – Hydra verir
- KGGGDKP – Vortex Hovercraft verir
- OHDUDE – Hunter verir
- FOURWHEELFUN – Quad verir
- AMOMHRER – Tanker kamyonu verir
- ITSALLBULL – Dozer verir
- FLYINGTOSTUNT – Stunt uçağı verir
- MONSTERMASH – Monster verir
GTA San Andreas hileleri indir!
- PLEASANTLYWARM – Güneşli hava
- TOODAMNHOT – Çok güneşli hava
- ALNSFMZO – Bulutlu hava
- AUIFRVQS – Yağmurlu hava
- CFVFGMJ – Sisli hava
- YSOHNUL – Saat hızlı akar
- NIGHTPROWLER – Her zaman gece yarısı olur
- OFVIAC – Gökyüzü her zaman kızıl olur
- SCOTTISHSUMMER – Fırtınalı hava
- CWJXUOC – Kum fırtınası
Uzun yıllardır popülerliğini devam ettirerek büyük bir başarının altına imza atan açık dünya oyununda hile yapabilmek için konsolu açmanıza ya da herhangi bir program indirip yüklemenize gerek yok. Dolayısıyla oyunun tek oyunculu modunda çok pratik bir şekilde hile yapabilirsiniz.
