GTA Hileleri 2026: GTA San Andreas hileleri indir (PC)

• HESOYAM: Can, zırh ve $250.000 verir.

• AEZAKMI: Polis peşinizi bırakır, aranma seviyeniz olmaz.

• ASNAEB: Aranma seviyesini sıfırlar.

• OSRBLHH: 2 yıldız aranma seviyesi ekler.

• TURNUPTHEHEAT: 2 yıldız aranma seviyesi ekler.

• BRINGITON: 6 yıldız aranma seviyesine çıkar.

• WORSHIPME: Saygınızı en üst seviyeye çıkarır.

• HELLOLADIES: Çekiciliğinizi en üst seviyeye çıkarır.

• VKYPQCF: Maksimum dayanıklılık verir.

• BUFFMEUP: Kas gücünüzü artırır.

• GOODBYECRUELWORLD: İntihar eder.

• NATURALTALENT: Maksimum araç kullanma yeteneği verir.

• AEDUWNV: Hiç acıkmazsınız.

• AIWPRTON: Rhino tank verir.

• JUMPJET: Hydra savaş uçağı verir.

• ROCKETMAN: Jetpack verir.

• OHDUDE: Hunter helikopteri verir.

• FOURWHEELFUN: Quad (ATV) verir.

• FLYINGTOSTUNT: Stunt uçağı verir.

• AGBDLCID: Monster truck verir.

• CQZIJMB: Bloodring Banger verir.

• PDNEJOH: Yarış arabası verir.

• VPJTQWV: Yarış arabası verir.

• AQTBCODX: Romero arabası verir.

• KGGGDKP: Vortex Hovercraft verir.

• URKQSRK: Planör verir.

• AMOMHRER: Tanker verir.

• EEGCYXT: Dozer verir.

• AKJJYGLC: Motokros motoru verir.

• JQNTDMH: Rancher verir.

• KRIJEBR: Stretch (limuzin) verir.

• AFZLLQLL: Güneşli hava.

• ICIKPYH: Çok güneşli hava.

• ALNSFMZO: Bulutlu hava.

• AUIFRVQS: Yağmurlu hava.

• CFVFGMJ: Sisli hava.

• YSOHNUL: Zamanı hızlandırır.

• PPGWJHT: Hızlandırılmış oynanış.

• LIYOAAY: Zamanı durdurur.

• XJVSNAJ: Gece yarısı yapar.

• OFVIAC: Turuncu gökyüzü (saat 21:00).

• FLYINGFISH: Tekne uçuş modu.

• CHITTYCHITTYBANGBANG: Araçlar uçabilir.

• CJPHONEHOME: Büyük zıplama sağlar.

• SPEEDFREAK: Nitro verir.

• BUBBLECARS: Arabalara çarptığınızda uçmalarını sağlar.

• RIPAZHA: Arabalar uçabilir.

• LXGIWYL: Silah seti 1 (Thug's Tools).

• KJKSZPJ: Silah seti 2 (Professional Tools).

• UZUMYMW: Silah seti 3 (Nutter Tools).

• FULLCLIP: Sonsuz mermi, yeniden doldurmaya gerek kalmaz.

• PROFESSIONALKILLER: Hitman seviyesi silah becerisi.

• BGLUAWML: Yaya direnişine karşı silahlı koruma.

• FOOOXFT: Herkes silahlı olur.

• SJMAHPE: Grup üyeleri SMG taşır.

• ZSOXFSQ: Grup üyeleri roketatar taşır.

• BRINGITON: 6 yıldız aranma seviyesi.

• WORSHIPME: En yüksek saygı.

• HELLOLADIES: En yüksek çekicilik.

• ONLYHOMIESALLOWED: Herkes çete üyesi.

• ROCKETMAN: Jetpack verir.

• BUFFMEUP: Kas seviyesini en üste çıkarır.

• AJLOJYQY: Yayalar birbirine saldırır.

• BAGOWPG: Başınıza ödül konur.

• FOOOXFT: Herkes silahlı olur.

• BLUESUEDESHOES: Elvis kılığına girerler.

• BGLUAWML: Yaya ayaklanması başlatır.

Bu hileleri oyun sırasında klavyeden yazarak aktif hale getirebilirsiniz.

HESOYAM – Can, Zırh, 250 bin dolar, Araçları onarır

BAGUVIX – Sınırsız Can

CVWKXAM – Sınırsız Oksijen

LXGIWYL – Silah Seti 1

PROFESSIONALSKIT – Silah seti 2

UZUMYMW – Silah seti 3

STICKLIKEGLUE – Mükemmel yol tutuşu

ANOSEONGLASS – Andrenalin modu

FULLCLIP – Sınırsız cephane, Tekrar doldurma yok

TURNUPTHEHEAT – Aranma seviyesini 2 yıldız artırır

TURNDOWNTHEHEAT – Aranmanızı sıfırlar

BTCDBCB – Şişman vücut

BUFFMEUP – Kaslı vücut

KVGYZQK – Zayıf vücut

AEZAKMI – Bir daha aranmazsınız

BRINGITON – Aranma seviyenizi 6 yıldız yapar

WORSHIPME – Maksimum Respect

HELLOLADIES – Maksimum Çekicilik

VKYPQCF – Maksimum Stamina

PROFESSIONALKILLER – Tüm silah istatistiklerini Hitman seviyesine getirir

NATURALTALENT – Tüm araç istatistiklerini maksimum seviyeye getirir

SPEEDITUP – Fast Motion

SLOWITDOWN – Slow Motion

AJLOJYQY – NPC'ler golf sopalarıyla birbirine saldırır

BAGOWPG – Kelleniz için ödül koyar

FOOOXFT – Yayalar size saldırır

GOODBYECRUELWORLD – İntihar

BLUESUEDESHOES – NPC'ler Elvis modelleri olur

BGLUAWML – NPC'ler roketler ile birbirine saldırır

LIFESABEACH – Plaj partisi modu

ONLYHOMIESALLOWED – Çete üyesi modu

BIFBUZZ – Çete kontrolü

NINJATOWN – Ninja teması

BEKKNQV – Kadınlar sizinle konuşur

KANGAROO – Mega Zıplama

STATEOFEMERGENCY – İsyan modu

CRAZYTOWN – Eğlence evi modu

SJMAHPE – Herhangi bir kişiyi iyileştirir

CPKTNWT – Tüm araçları patlatır

WHEELSONLYPLEASE – Görünmez araba

ZEIIVG – Tüm trafik ışıkları yeşil olur

YLTEICZ – Agresif sürücüler

LLQPFBN – Pembe arabalar

IOWDLAC – Siyah arabalar

EVERYONEISPOOR – Tüm araçlar kötü görünür

EVERYONEISRICH – Tüm araçlar hızlı olur

CHITTYCHITTYBANGBANG – Uçan arabalar

FLYINGFISH – Botlar uçar

JCNRUAD – Araçlar kolayca patlar

SPEEDFREAK – Tüm araçlara nitro verir

BUBBLECARS – Araçların yerçekimini azaltır

OUIQDMW – Araç sürerken kolayca hedef almanızı sağlar

GHOSTTOWN – Trafikteki araç sayısını azaltır

FVTMNBZ – Tüm araçlar kırsaldakilere benzer

BMTPWHR – Tüm araçlar ve NPC'ler kırsaldakilere benzer

ROCKETMAN – Jetpack verir

IWPRTON – Rhino verir

AIYPWZQP – Paraşüt verir

OLDSPEEDDEMON – Bloodring Banger verir

JQNTDMH – Rancher verir

VROCKPOKEY – Yarış arabası verir 1

VPJTQWV – Yarış arabası verir 2

WHERESTHEFUNERAL – Romero verir

CELEBRITYSTATUS – Stretch verir

TRUEGRIME – Çöp kamyonu verir

RZHSUEW – Caddy verir

JUMPJET – Hydra verir

KGGGDKP – Vortex Hovercraft verir

OHDUDE – Hunter verir

FOURWHEELFUN – Quad verir

AMOMHRER – Tanker kamyonu verir

ITSALLBULL – Dozer verir

FLYINGTOSTUNT – Stunt uçağı verir

MONSTERMASH – Monster verir

PLEASANTLYWARM – Güneşli hava

TOODAMNHOT – Çok güneşli hava

ALNSFMZO – Bulutlu hava

AUIFRVQS – Yağmurlu hava

CFVFGMJ – Sisli hava

YSOHNUL – Saat hızlı akar

NIGHTPROWLER – Her zaman gece yarısı olur

OFVIAC – Gökyüzü her zaman kızıl olur

SCOTTISHSUMMER – Fırtınalı hava

CWJXUOC – Kum fırtınası

GTA San Andreas eski bir oyun olmasına rağmen hala oynanıyor. Özellikle oyunun sunucularında eğlenceli vakitler geçirilebiliyor. Oyunun mekanikleri günümüze göre ne kadar eski kalsa da oynamak isteyebilirsiniz. Oyunda çok fazla hile bulunuyor ve bu yüzden sadece hileler ile eğlenmek daha mantıklı geliyor. Eski günleri yad etmek ve çok fazla zaman harcamak istemiyorsanız hileler ile eğlencenizi katlayabilirsiniz. Sizlere GTA San Andreas hileleri için bir liste hazırladık.Oyunun konsol versiyonları PS2 ve Xbox'a ait o yüzden bu versiyonların hileleri bu yazımızda yer almayacak. Onun yerine PC hilelerini aşağıda bulabilirsiniz. Aşağıdaki hileleri oyun içerisinde klavyeden yazmanız gerekiyor. GTA V'teki gibi bir konsol bulunmuyor, bu yüzden oyun içerisinde hızlı davranmanız gerekiyor.Uzun yıllardır popülerliğini devam ettirerek büyük bir başarının altına imza atan açık dünya oyununda hile yapabilmek için konsolu açmanıza ya da herhangi bir program indirip yüklemenize gerek yok. Dolayısıyla oyunun tek oyunculu modunda çok pratik bir şekilde hile yapabilirsiniz.