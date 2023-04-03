Göztepe zirvede bitirdi

Normal sezonun son maçında Çanakkale Belediyespor'u evinde 3-0'la geçen Göz-Göz, 22 maçta 18 galibiyet ve topladığı 54 puanla grupta ilk sıradan Play-Off'a çıktı.



İzmir'in 12 yıldır süren Sultanlar Ligi hasretine son vermek için önünde yarı final ve final etapları kalan sarı-kırmızılılar, finallerde ilk 2 sırayı elde etmeye çalışacak.



Play-Off yarı finallerinde 1'inci Grup'ta yer alacak Göztepe, A Grubu'ndan birlikte çıktığı Muratpaşa Belediyespor'un yanı sıra B Grubu'nda 2 ve 3'üncü sırayı elde eden Karayolları ve Beşiktaş Ceylan'la karşılaşacak. Yarı finallerde 2'nci Grup'ta ise Adam Voleybol, Bahçelievler Bld,



Edremit Bld Altınoluk ve İstanbul BŞB yer alacak. Tek devreli lig usulüne göre tarafsız sahada oynanacak maçlar sonucunda ilk 2 sırayı elde edecek 4 ekip final grubuna kalacak.





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