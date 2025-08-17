Göztepe Süper Lig'e etkili başladı

Süper Lig'in 2'nci haftasında Gürsel Aksel Stadı'nda Fenerbahçe'yi konuk eden Göztepe uzun süre 10 kişi götürüp, 90+2'nci dakikada aleyhine penaltı çalındığı maçta rakibine geçit vermedi.İlk hafta deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-0 yenip sezona flaş bir giriş yapan sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe karşısında da etkili savunmasıyla puanı kaptı. VAR tavsiyesi sonrası 90+2'nci dakikada Fenerbahçe penaltı kazanırken, Göztepe kalecisi Mateusz Lis 90+5'inci dakikada Talisca'nın penaltı atışını kurtarıp Göztepe'yi adeta ipten aldı. Golsüz berabere tamamlanan maçta Göztepe'de 61'inci dakikada Brezilyalı golcü Juan ise kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Göz-Göz, 85'inci dakikaya kadar Fenerbahçe'ye karşı 1 kişi eksik mücadele etmesine rağmen kalesini savunmasını bildi.Polonyalı kaleci Lis'in penaltıyı kurtarmasının ardından Gürsel Aksel Stadı'nda büyük sevinç yaşandı. Son düdüğün ardından stadı tamamen dolduran Göztepeli futbolseverler sergilenen performansla birlikte takıma büyük sevgi gösterilerinde bulundu. Futbolcular da tribünleri teker teker dolaşıp futbolseverlerin kutlamalarına katıldı.