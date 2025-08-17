17 Ağustos
Gençlerbirliği-Antalyaspor
19:00
17 Ağustos
Konyaspor-Gaziantep FK
19:00
17 Ağustos
Başakşehir-Kayserispor
21:30
17 Ağustos
Beşiktaş-Eyüpspor
21:30
17 Ağustos
Sivasspor-Bodrum FK
19:00
17 Ağustos
Belediye Vanspor-Esenler Erokspor
19:00
17 Ağustos
Manisa FK-Hatayspor
21:30
17 Ağustos
Sakaryaspor-Iğdır FK
21:30
17 Ağustos
N. Forest-Brentford
16:00
17 Ağustos
Chelsea-C.Palace
16:00
17 Ağustos
M. United-Arsenal
18:30
17 Ağustos
Celta Vigo-Getafe
18:00
17 Ağustos
Athletic Bilbao-Sevilla
20:30
17 Ağustos
Espanyol-Atletico Madrid
22:30
17 Ağustos
Brest-Lille
16:00
17 Ağustos
Angers-Paris FC
18:15
17 Ağustos
Auxerre-Lorient
18:15
17 Ağustos
Metz-Strasbourg
18:15
17 Ağustos
Nantes-PSG
21:45
17 Ağustos
Go Ahead Eagles-Ajax
2-2
17 Ağustos
FC Twente-PSV Eindhoven
15:30
17 Ağustos
Sporting CP-Arouca
22:30

Göztepe Süper Lig'e etkili başladı

Süper Lig'in ilk haftasında Rizespor'u 3-0 mağlup eden Göztepe, ikinci haftada şampiyonluk adayı Fenerbahçe'den 1 puan almayı başardı.

calendar 17 Ağustos 2025 13:38
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Göztepe Süper Lig'e etkili başladı
Süper Lig'in 2'nci haftasında Gürsel Aksel Stadı'nda Fenerbahçe'yi konuk eden Göztepe uzun süre 10 kişi götürüp, 90+2'nci dakikada aleyhine penaltı çalındığı maçta rakibine geçit vermedi.

İlk hafta deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-0 yenip sezona flaş bir giriş yapan sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe karşısında da etkili savunmasıyla puanı kaptı. VAR tavsiyesi sonrası 90+2'nci dakikada Fenerbahçe penaltı kazanırken, Göztepe kalecisi Mateusz Lis 90+5'inci dakikada Talisca'nın penaltı atışını kurtarıp Göztepe'yi adeta ipten aldı. Golsüz berabere tamamlanan maçta Göztepe'de 61'inci dakikada Brezilyalı golcü Juan ise kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Göz-Göz, 85'inci dakikaya kadar Fenerbahçe'ye karşı 1 kişi eksik mücadele etmesine rağmen kalesini savunmasını bildi.

Polonyalı kaleci Lis'in penaltıyı kurtarmasının ardından Gürsel Aksel Stadı'nda büyük sevinç yaşandı. Son düdüğün ardından stadı tamamen dolduran Göztepeli futbolseverler sergilenen performansla birlikte takıma büyük sevgi gösterilerinde bulundu. Futbolcular da tribünleri teker teker dolaşıp futbolseverlerin kutlamalarına katıldı.


  PUAN DURUMU
  FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
2 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
3 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
4 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
5 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
8 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
9 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
10 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
18 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
