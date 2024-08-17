Haber Tarihi: 17 Ağustos 2024 21:20 - Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2024 21:20

Göztepe Fenerbahçe maçı canlı izle kesintisiz donmadan

Göztepe Fenerbahçe maçı şifresiz link | Göztepe Fenerbahçe maçını Selçuk Sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Matbet, Kralbozguncu'dan izlemek yasadışıdır. Şifresiz olarak bein Sports'tan canlı izlenebilecek olan Göztepe Fenerbahçe maçının kadrosu ve ilk 11'leri belli oldu. Peki, Göztepe - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Göztepe - Fenerbahçe maçı canlı izleme detayları

Göztepe Fenerbahçe maçı canlı izle kesintisiz donmadan
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Göztepe Fenerbahçe bein Sports şifresiz izle! Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe ile Fenerbahçe Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...
GÖZTEPE FENERBAHÇE MAÇI CANLI, TIKLA






GÖZTEPE FENERBAHÇE MAÇI HANGİ RADYODA?

Göztepe ile Fenerbahçe arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.

TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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GÖZTEPE FENERBAHÇE BEIN SPORTS HABER İZLE




STOILOV ESKİ TAKIMINA KARŞI

Göztepe'nin Bulgar teknik direktörü Stanimir Stoilov, futbolculuk kariyerinde Fenerbahçe'de top koşturdu. Stoilov, 1992-2993 sezonunda sarı-lacivertli formayı giydi. O dönem orta sahada görev yapan Stanimir Stoilov, Fenerbahçe'de özel maçlar da dahil 13 kez sahaya çıktı. Stoilov, kısa süre oynamasına rağmen Fenerbahçe formasıyla 5 gol atma başarısı gösterdi. Şu an Göztepe formasını terleten oyunculardan sol bek İsmail Köybaşı, sağ bek Nazım Sangare ve Uğur Kaan Yıldız da bir dönem Fenerbahçe formasını terletti. Göztepe'nin kaptanlığını yapan İsmail, 2016-2019 yılları arasında İstanbul ekibinde oynarken, Nazım Sangare 2020-2022 senelerinde Fenerbahçe'de top koşturdu. Uğur Kaan ise Fenerbahçe altyapısında yetişip, çeşitli alt yaş kategorilerinde mücadele etti.

GÜRSEL AKSEL STADI TAMAMEN DOLACAK

Süper Lig'e 2 sezon sonra geri dönen ve ilk hafta maçında Antalyaspor'la deplasmanda golsüz berabere kalan Göztepe yarın evinde Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Gürsel Aksel Stadı'ndaki zorlu maç kapalı gişe oynayacak. Hem kombine hem de satışa çıkan 500 adet maç biletini kısa süre önceden tüketen sarı-kırmızılı futbolseverler stadı tıklım tıklım dolduracak. Konuk Fenerbahçe taraftarının da kendilerine ayrılan biletlerin tamamını kısa süre içinde satın aldığı açıklandı.

GÖZTEPE FENERBAHÇE MAÇI HAKEMLERİ
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe'ye konuk olacak. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak. Müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Mustafa İlker Coşkun oturacak.

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MUHTEMEL 11'LER

Göztepe: Arda, Sangare, Koray, Heliton, Dismas, Silva, Dennis, Solet, Yalçın, Romulo, Kubilay

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Szymanski, İrfan Can, Tadic, Maximin, En-Nesyri



FENERBAHÇE 3, GÖZTEPE 1 PUANLA BAŞLADI

Sarı-lacivertli takım, ligin ilk haftasında Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti. Göztepe ise Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı.

GÖZTEPE VE FENERBAHÇE'NİN EKSİKLERİ

Fenerbahçe'de geride kalan sezondan kart cezaları bulunan Mert Hakan Yandaş ile İrfan Can Eğribayat, karşılaşmada forma giyemeyecek. Ev sahibi ekipte Kuryu Matsuki'nin sakatlığı bulunuyor.

FENERBAHÇE, İZMİR'DE ZORLANIYOR

Göztepe, Fenerbahçe ile İzmir'de oynadığı son 6 maçın sadece 1'ini kaybetti. Alsancak Stadı, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı ve Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabakaların 4'ü berabere biterken, iki takım da 1'er kez kazanma mutluluğu yaşadı. Göztepe ve Fenerbahçe 2002-2003 sezonunda Alsancak Stadı'nda 1-1 berabere kaldı. Ardından 2017-2018'de Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanan maç 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı. Göztepe, 2018-2019'da Fenerbahçe'yi Bornova'da 1-0 yenmeyi başardı. 2019-2020 sezonunda iki takım bir kez daha Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda kozlarını paylaştı ve müsabaka 2-2 sona erdi. Göztepe, 2020-2021 sezonunda Fenerbahçe'yi ilk defa Gürsel Aksel Stadı'nda konuk etti. Pandemi nedeniyle seyircisiz oynanan maçı sarı-lacivertliler 3-2 kazandı. İzmir'deki son randevu ise 2021-2022 sezonunda gerçekleşti ve karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.

GÖZTEPE'NİN SÜPER LİG'DEKİ GALİBİYET HASRETİ

Lige iki sezon aradan sonra tekrar dönen Göztepe ilk hafta mücadelesinde konuk olduğu Antalyaspor'la golsüz berabere kaldı. Sarı-kırmızılı ekip, ligden düştüğü 2021-2022 sezonunun son 15 haftası dahil, Süper Lig'de 16 maçtır kazanamıyor.

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