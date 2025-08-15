15 Ağustos
Galatasaray-Karagümrük
21:30
15 Ağustos
Serik Belediyespor-Ümraniye
21:30
15 Ağustos
Liverpool-Bournemouth
22:00
15 Ağustos
Girona-Rayo Vallecano
20:00
15 Ağustos
Villarreal-Real Oviedo
22:30
15 Ağustos
Rennes-Marsilya
21:45
15 Ağustos
Telstar-PEC Zwolle
21:00
15 Ağustos
OH Leuven-Genk
21:45
15 Ağustos
AVS Futebol SAD-Casa Pia AC
17:30
15 Ağustos
FC Nordsjaelland-Kopenhag
19:00
15 Ağustos
Stroemsgodset-Bodo/Glimt
20:00

Göztepe'den Romulo'ya teşekkür mesajı

Göztepe, Leipzig'e transfer olan Romulo Cardoso'ya teşekkür etti. Kulüp, forvetin mücadeleci oyununu, attığı golleri ve forma sadakatini vurgulayarak, "İz bırakanlar asla unutulmaz" mesajı verdi.

calendar 15 Ağustos 2025 12:59
Haber: AA, Fotoğraf: Goztepe.org.tr
Göztepe'den Romulo'ya teşekkür mesajı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Alman ekibi Leipzig'e transfer olan Brezilyalı forvet oyuncusu Romulo Cardoso için teşekkür mesajı yayımladı.

Kulüpten paylaşılan açıklamada, "Teşekkürler Romulo Cardoso. Geldiğin ilk günden bu yana sahada terinle, tribünde taraftarın yüreğiyle bir oldun. Attığın goller, gösterdiğin mücadele ve en önemlisi Göztepe formasına duyduğun sadakat için minnettarız. Her veda zordur ama iz bırakanlar asla unutulmaz. Bu büyük ailenin bir parçası olarak hep hatırlanacaksın. Yolun açık olsun, Romulo." ifadelerine yer verildi.

ROMULO'NUN GÖZTEPE KARNESİ

Sarı-kırmızı formayla 46 resmi maça çıkan Brezilyalı golcü 22 gol ve 13 asist ile Göztepe tarihine damga vurdu.

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
