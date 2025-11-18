Google mı Çöktü? 18 Kasım'da Arama Motoruna Erişilemiyor mu?

Saat 14.30 civarında başlayan ve Downdetector verilerine göre tüm dünyayı saran internet aksaklığı, temel hizmetlere ulaşımı zorlaştırdı. Her ne kadar Google'ın ana arama motoru genellikle stabil kalsa da, kullanıcılar genel internet yavaşlaması ve Cloudflare arızasının yaygın etkisi nedeniyle Google hizmetlerinde de yavaşlamalar ve kısa süreli kesintiler yaşadıklarını bildirdi.

Google, kendi devasa altyapısını ve içerik dağıtım ağını (CDN) kullandığı için, bugün yaşanan ve Cloudflare merkezli olan krizden doğrudan etkilenmesi beklenmez. Ancak, Cloudflare'ın hizmet dışı kalması, internet trafiğinin devasa bir bölümünü etkilediği için dolaylı etkiler kaçınılmaz oldu:

Genel İnternet Sıkışıklığı: Cloudflare'ın devre dışı kalması, internet omurgasında büyük bir trafik sıkışıklığı yarattı. Bu durum, Google'a ulaşmaya çalışan kullanıcıların bağlantı hızını düşürdü.

Google Arama Sonuçları: Google arama motoru, sonuçlarında Cloudflare kullanan siteleri listelediğinde, bu sitelerin "INTERNAL SERVER ERROR" hatası vermesi, kullanıcı deneyimini olumsuz etkiledi.

Diğer Google Hizmetleri: Gmail, Google Drive veya YouTube (ki bugün Cloudflare sorunundan etkilendiği bildirildi) gibi Google'a ait çeşitli servislerde kısa süreli yavaşlamalar ve aksaklıklar yaşanması mümkündür.

Google'ın çalışıp çalışmadığı yönündeki endişe, kriz anlarında doğal olarak ortaya çıkar. Eğer popüler siteler, sosyal medya platformları ve haber kaynakları açılmazsa, kullanıcılar otomatik olarak sorunun internetin temel direklerinden olan Google'da olduğunu düşünür.

Özetle: Bugüne kadarki verilere göre, sorunun ana kaynağı Google'ın kendi çekirdek hizmetleri değil, Cloudflare'ın küresel arızasıdır.

Cloudflare, sorunu gidermek için teknik ekiplerini seferber etmiş durumda. İnternet altyapısı normale döndükçe, Google hizmetlerine ve arama motoruna erişimin de kesintisiz bir şekilde devam etmesi bekleniyor.