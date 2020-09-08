Gökhan Töre, Beşiktaş için cebinden 400 bin euro ödedi!

Gökhan Töre, Beşiktaş'ta oynayabilmek için cebinden 400 bin euro vererek kontratını feshetti.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
Gökhan Töre, Beşiktaş için cebinden 400 bin euro ödedi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Eylül 2020 13:48
Beşiktaş, uzun süredir görüştüğü Gökhan Töre'nin transferini bitirdi.

CEBİNDEN 400 BİN EURO ÖDEDİ

Cebinden 400 bin euro verip Yeni Malatyaspor'dan bonservisini alan tecrübeli futbolcu, bugün İstanbul'a gelerek siyah - beyazlı takımla antrenmana çıkacak.

Yeni Malatyaspor'dan yapılan açıklamada, "Gökhan Töre'nin sözleşmesinin feshi sonucunda kulübümüz 4 milyon TL tutarında gelir elde etmiştir" denildi.

Bununla birlikte Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, dünkü basın toplantısında diğer transferlerle ilgili de açıklamalarda bulundu.

Badou Ndiaye konusunda "Planlamamızda yok" diyen Yalçın, Al Ahli ile sözleşmesini fesheden ve bonservisi elinde olan Josef de Souza'ya ise sıcak baktıklarını söyledi.

Kaleci transferinin olmayacağını da belirten Sergen Yalçın, "En güvendiğimiz yer kale" ifadelerini kullandı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için