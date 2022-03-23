Giroud: 'İtalya'da şampiyonluk çocukluk hayalim'

Milan'da forma giyen Olivier Giroud, ligdeki durumları ve şampiyonluk için konuşurken, İtalya Ligi'nde şampiyonluğun çocukluk hayali olduğunu söyledi.



Giroud, "Inter, Napoli ve Juventus, bizim için hala bir tehdit. Şampiyonluğu kazanmamızın mümkün olduğunu biliyoruz ama sonuna kadar çok çalışmalıyız. Son maçlar final gibi olacak. %200'ümüzü vermemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.



"ÇOCUKLUK HAYALİM"



Fransız forvet, İtalya'da şampiyonluğun çocukluk hayali olduğunu belirterek, "Çocukluğumda Arsenal ile birlikte Milan'ı desteklerdim. İki takım benim favorimdi. Andriy Shevchenko, Milan'da oynuyordu, ben de onun gibi İtalya Ligi'ni kazanmak istiyorum" şeklinde konuştu.



"MÜKEMMEL BİR KARIŞIM VAR"



Takımda tecrübeli ve genç isimler olduğunu söyleyen tecrübeli golcü, "Gençlerin ve tecrübelilerin mükemmel bir karışımına sahibiz. Bu, doğru bir karışım. Büyük futbolcularımız ve gelecek vaat eden gençlerimiz var" sözlerini kullandı.





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