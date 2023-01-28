GİRESUNSPOR GALATASARAY MAÇ ÖZETİ | 4-0

|Bir canlı anlatımın daha sonuna geldik. Bir sonraki canlı anlatımda görüşmek üzere.
|M.S.
|Ligde son 10 maçını kazanan Galatasaray, puanını 48'e yükseltti. Giresunspor ise 21 puanda kaldı.
|M.S.
|Ve maç sona erdi. Galatasaray, deplasmanda Giresunspor'u 4-0 mağlup etti.
|M.S.
|Mücadelenin ilk yarısı sona erdi.
|96'
|Yunus Akgün, ceza sahası içinde rakibinden sıyrılıp sağ ayağıyla topu uzak köşeye bıraktı ve farkı 4'e çıkardı.
|95'
|GOL Galatasaray farkı 4'e çıkardı.
|95'
|Bu arada Milot Rashica da Galatasaray formasıyla ilk golünü attı.
|94'
|Milot Rashica, soldan ceza sahasına girip Gomis'e atmak istedi ama top kaleciye gitti.
|93'
|Sağdan Sacha Boey'in ortasına Hayrullah ters dokundu. Top kaleci Onurcan Piri'de kaldı.
|92'
|Juan Mata'nın ortası Gomis için yüksek. Pozisyon kaybedildi.
|91'
|Karşılaşmanın sonuna 6 dakika uzatma ilave edildi.
|90'
|Savunmanın hatasını iyi takip eden Rashica, karşı karşıya pozisyonda Onurcan'ın sağından topu ağlara gönderdi.
|89'
|GOL Galatasaray, Rashica'nın golüyle farkı 3'e çıkardı.
|88'
|Galatasaray'da Bafetimbi Gomis oyuna giriyor. Icardi kenarda.
|87'
|Galatasaray rakip yarı alanda pas yapıyor.
|86'
|Galatasaray'ın Fransız yıldızı Leo Dubois, ligdeki ilk golünü kaydetti.
|85'
|Icardi'nin pasında Yunus, karşı karşıya kalmak üzereyken savunmadan kritik bir müdahale geldi.
|84'
|Sağdan kullanılan köşe vuruşunu savunma karşıladı.
|83'
|Sağ kanttan son çizgiye inen Serginho vuruşunu yaptı. Savunmaya çarpan top kornere gitti.
|82'
|Galatasaray'da Barış Alper oyundan çıktı. Yunus Akgün oyunda.
|81'
|Leo Dubois soldan ceza sahasına ortaladı. Top Icardi'den önce kaleci Onurcan'a gitti.
|80'
|Soldan ceza sahasına gönderilen topa Serginho'dan önce Barış müdahale etti. Korner.
|79'
|Giresunspor'da sakatlanan Kadir Seven oyundan sedyeyle ayrıldı. Faustin Senghor oyunda.
|78'
|KAÇTI! Icardi'nin pasında Milot Rashica, karşı karşıya pozisyonda Onurcan'ı geçemedi.
|77'
|Galatasaray, ön alanda baskı yapıyor.
|76'
|Orta alanda Sergio Oliveira, Brandley Kuwas'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Faul.
|75'
|Vukan Savicevic'in soldan yaptığı vuruşu Muslera ayağıyla çıkardı.
|74'
|Alper Uludağ'ın soldan ortasını savunma karşıladı. Dönen topa Borja Sainz vurdu yine savunma araya girdi.
|73'
|Galatasaray skorun da verdiği rahatlıkla kendi yarı alanında hazırlık pasları yapıyor.
|72'
|Giresunspor'un sağdan kullandığı köşe vuruşu ceza sahasına gönderildi. Top kaleci Muslera'da kaldı.
|71'
|Sacha Boey'in sağdan ceza sahasına gönderdiği topu Barış Alper'den önce savunma karşıladı.
|70'
|Galatasaray'da Mertens, Torreira ve Kerem oyundan çıktı. Rashica, Berkan ve Mata oyunda.
|69'
|Kerem, sağdan hareketlenen Icardi'ye bıraktı. Ondan önce Arias son anda topu uzaklaştırdı.
|68'
|Galatasaray'da Berkan, Rashica ve Mata oyuna girecek.
|67'
|Borja Sainz, soldan ceza sahasına çevirdi. Top Fernando Muslera'da kaldı.
|66'
|Savunma arkasına atılan topta Borja Sainz ceza sahasına girmek istedi ama öncesinde ofsayt bayrağı havaya kalktı.
|65'
|Lucas Torreira'nın hatalı pasında Hayrullah sağ çaprazdan kaleyi düşündü ama top yandan dışarı gitti.
|64'
|Mauro Icardi'nin sağ çaprazdan yaptığı sert vuruş üstten dışarı gitti.
|63'
|Sağ kanatta topla buluşan Serginho, arka direğe ortaladı. Savunmada Boey topu uzaklaştırdı.
|62'
|Giresunspor'da Riad Bajic, itirazları sebebiyle sarı kart gördü.
|61'
|Icardi'nin pasında ceza sahası dışında topla buluşan Leo Dubois harika vurdu. Kaleci Onurcan uzansa da gole engel olamadı. Galatasaray şimdi 2-0 önde.
|60'
|GOL Galatasaray, Dubois'in golüyle 2-0 öne geçti.
|58'
|Brandley Kuwas, sağdan ceza sahasına ortaladı. Kaleci Muslera topu kontrol etti.
|57'
|Galatasaray'da Lucas Torreira bir sakatlık geçirdi. Devam edecek gibi duruyor.
|56'
|Vukan Savicevic'in ortasında Riad Bajic iyi yükseldi. Boş pozisyonda topu dışarı gönderdi.
|55'
|Alper Uludağ'ın soldan yaptığı orta doğrudan kaleye yöneldi ama Muslera kalesinde dikkatli.
|53'
|Borja Sainz'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruş kaleci Muslera'da kaldı.
|52'
|Soldan kullanılan köşe vuruşunu Vukan Savicevic ortaladı. Savunma topu karşıladı. Dönen topa Serginho vurdu top dışarı gitti.
|50'
|İkinci yarı düşük tempoyla başladı.
|49'
|Torreira, Borja Sainz'in müdahalesiyle orta alanda yerde kaldı, faul.
|48'
|Sağdan kullanılan köşe vuruşunu savunma karşıladı. Dönen topa Borja Sainz gelişine vurdu. Top yandan auta gitti.
|47'
|Giresunspor'da Serginho sağdan ceza sahasına ortaladı. Leo Dubois'ten kritik bir müdahale geldi. Korner.
|46'
|Ve ikinci yarının ilk düdüğü geldi.
|D.A.
|Mücadelenin ilk yarısı sona erdi.
|D.A.
|Sağdan arka direğe doğru gönderilen topu Barış kaleye gönderdi ama top üstten auta gitti.
|D.A.
|Torreira, Borja Sainz'in müdahalesiyle orta alanda yerde kaldı, faul.
|D.A.
|İkinci yarı düşük tempoyla başladı.
|50'
|İlk yarıda artık son anlar. Bu bölümde orta sahalar çabuk geçiliyor.
|49'
|Galatasaray bu bölümde ikinci GOL için yükleniyor.
|48'
|Savunma arkasına atılan topta Icardi karşı karşıya pozisyonda kaleciyi geçemedi. Dönen topu Onurcan elinden kaçırdı. O bölgede Mertens önüne düşen topu düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi.
|47'
|GOL Galatasaray, Mertens'in golüyle 1-0 öne geçti.
|46'
|İlk yarının sonuna en az 6 dakika ilave edildi.
|45'
|Mücadelenin ilk yarısı sona erdi.
|45'
|Mücadelenin ilk yarısı sona erdi.
|45'
|Mücadelenin ilk yarısı sona erdi.
|45'
|Mücadelenin ilk yarısı sona erdi.
|45'
|GOL İPTAL! Galatasaray Mertens ile golü buldu ama daha öncesinde Emin Bayram'ın topa elle müdahale ettiğini işaret etti.
|44'
|PENALTI KAÇTI! Mauro Icardi, kaleci Onurcan'ı geçemedi.
|43'
|VAR'DAN PENALTI GELDİ! Hakem Bahattin Duran pozisyonu inceledi ve Arias'ın Icardi'ye faul yaptığını işaret etti. Galatasaray pebaltı kullanacak.
|41'
|Kerem'in sağdan pasında Icardi ceza sahası içinde yerde kaldı. Galatasaray penaltı bekliyor.
|40'
|Serginho'nun ceza sahası dışından yaptığı sert vuruş üstten farklı şekilde auta gitti.
|39'
|Galatasaray'ın soldan kazandığı köşe vuruşunu Mertens ortaladı. Giresunspor savunması topu uzaklaştırdı.
|38'
|Barış Alper'in indirdiği topa Mertens gelişine vurdu. Top yandan az farkla auta gitti.
|37'
|Giresunspor'da Borja Sainz 2'ye 1 pozisyonda Sacha Boey' geçemedi.
|36'
|Sacha Boey'in sağdan ceza sahasına gönderdiği topu savunmada Kadir karşıladı.
|35'
|Galatasaray şimdi tek paslarla rakip yarı alana yerleşmek istiyor.
|34'
|Maçta tempo yine düştü. Orta alanda karşılıklı top kayıpları yapılıyor.
|33'
|Galatasaray henüz istediği oyunu sahaya yansıtamadı.
|32'
|Sergio Oliveira'nın doğrudan kaleye gönderdiği top üstten auta gitti.
|31'
|Leo Dubois, ceza yayına yakın bir noktada yerde kaldı. Galatasaray faul kullanacak.
|30'
|Paslaşarak kullanılan köşe vuruşunda Vukan Savicevic ceza sahasına ortaladı. Savunma topu uzaklaştırdı.
|29'
|Giresunspor'da Borja Sainz soldan iyi ortaladı. Savunma topu kornere gönderdi.
|28'
|Mertens'in kullandığı serbest vuruşta Icardi topa hareketlendi. Kaleci Onurcan'a faul yapıldığı belirtildi.
|27'
|Galatasaray'da Barış Alper sağ köşe gönderi yakınlarında yerde kaldı. Sarı kırmızılılar serbest vuruş kullanacak.
|25'
|Sacha Boey sağdan iyi ortaladı. Mertens'ten önce savunma araya girdi.
|24'
|Sağdan kazanılan köşe vuruşunda Arias kale önünde kafayı vurdu. Top üstten dışarı gitti.
|23'
|Giresunspor, Galatasaray'ın ilk dakikalardaki baskısını kırdı.
|22'
|Giresunspor'da Brandley Kuwas karşı karşıya pozisyonda topu yandan dışarıya gönderdi.
|22'
|Barış Alper, yay üzerinde gelişine vurdu. Top savunmadan döndü.
|21'
|Galatasaray'ın ön alanda baskısı sürüyor.
|20'
|Sergio Oliveira uzaktan şansını denedi top kaleci Onurcan'da kaldı.
|19'
|Hızlı gelişen Galatasaray atağında Mertens, ceza sahasına girmek istedi ama savunmadan kritik bir müdahale geldi.
|18'
|Emin Soldan son çizgiye inip ortasını yapmak istedi ama savunma araya girdi.
|17'
|Orta alanda yaşanan faullerle maç sık sık duruyor. Tempo düşük!
|16'
|Galatasaray'da Kerem orta alanda Hayrullah'ın müdahalesiyle yerde kaldı, faul.
|15'
|Mücadelenin ilk 15 dakikası 0-0 eşitlikle sona erdi.
|14'
|Giresunspor'da Riad Bajic önünde bulduğu topu bekletmeden kaleye gönderdi. Top savunmadan döndü.
|13'
|Galatasaray'da Mertens rakip yarı alanda yerde kaldı. Ciddi bir durumu yok.
|12'
|Sacha Boey'in ceza sahası dışından yaptığı sert şut yandan az farkla auta gitti.
|11'
|Galatasaray kendi yarı alanında hazırlık pasları yapıyor.
|10'
|Sağdan Mertens'in kullandığı köşe vuruşunu arka direkte Sergio çevirdi ama savunmadan yine kritik bir müdahale geldi.
|9'
|Galatasaray'da Mauro Icardi sağ çaprazdan çok sert vurdu. Kaleci Oğurcan son anda kornere çeldi.
|8'
|Barış Alper, savunma arkasına sarkan Icardi'yi düşündü ama top dışarı çıktı.
|7'
|Galatasaray'da Sacha Boey sağdan ceza sahasına ortaladı. Savunmadan kritik müdahale.
|6'
|Hayrullah, sağdan hareketlenen Riad Bajic'i düşündü ama ofsayt bayrağı havaya kalktı.
|5'
|Hayrullah'ın sağdan ceza sahasına gönderdiği topu Emin Bayram karşıladı.
|4'
|Icardi ve kaleci Onurcan sakatlık geçirdi. İki oyuncunun da ciddi bir durumu yok.
|3'
|Barış Alper sağdan ceza sahasına gönderdi. Karambolde Icardi topu almak isterken kaleciye faul yaptı.
|2'
|Sacha Boey arka direkte hareketlenen Kerem'i düşündü ama top hızlı, aut.
|1'
|Ve ilk düdük geldi ve maç başladı.
|M.Ö.
|Mücadelenin ilk yarısı sona erdi.
|M.Ö.
|Mücadelenin ilk yarısı sona erdi.
|M.Ö.
|Mücadele öncesi İstiklal Marşımız okundu.
|M.Ö.
|Galatasaray, bu süreçte çeyrek finale yükseldiği Ziraat Türkiye Kupası'nda ise oynadığı Yeşilyurt D.Ç Ofspor, Ankara Keçiörengücü ve Corendon Alanyaspor maçlarını kazandı.
|M.Ö.
|Bu kulvarda son yenilgisini 10. haftada Yukatel Kayserispor karşısında yaşayan sarı-kırmızılılar, bir sonraki hafta Corendon Alanyaspor ile berabere kaldı. Galatasaray daha sonraki 9 maçında ise sırasıyla VavaCars Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor ve Fraport TAV Antalyaspor'u mağlup etti.
|M.Ö.
|Ligdeki son 10 maçında mağlubiyet yaşamayan sarı-kırmızılı ekip, son 9 karşılaşmasından da üçer puanla ayrıldı.
|M.Ö.
|Son 12 resmi maçını kazanan Galatasaray'ın, Süper Lig'de de 9 maçlık galibiyet serisi bulunuyor.
|M.Ö.
|Galatasaray'da sarı kart ceza sınırında bulunan Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz ve Berkan Kutlu da kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 22. haftadaki HangiKredi Ümraniyespor maçında forma giyemeyecek.
|M.Ö.
|Taraflar arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı, Bitexen Giresunspor 1-0'lık skorla kazandı.
|M.Ö.
|İki takım arasında geride kalan 15 maçın 6'sını sarı-kırmızılı takım kazanırken, 4'ünden Karadeniz temsilcisi üstün ayrıldı. Taraftar arasındaki 5 karşılaşma ise berabere bitti.
|M.Ö.
|Galatasaray ile Bitexen Giresunspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın 16. kez karşı karşıya gelecek.
|M.Ö.
|Ligde oynadığı 19 maçın 5'ini kazanan, 6'sında berabere kalan ve 8'ini kaybeden Bitexen Giresunspor ise 21 puanla 12. sırada yer alıyor.
|M.Ö.
|Süper Lig'de çıktığı 19 maçta 14 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, topladığı 45 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.
|M.Ö.
|Çotanak Spor Kompleksi'nde saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Mustafa İlker Coşkun oturacak. Maçı beIN Sports canlı yayınlayacak.
|M.Ö.
|Süper Lig'de Giresunspor ile Galatasaray arasında oynanacak maçın canlı anlatımında birlikte olacağız...
|66'
|Savunma arkasına atılan topta Borja Sainz ceza sahasına girmek istedi ama öncesinde ofsayt bayrağı havaya kalktı.
|59'
|Kerem soldan son çizgiye inip ortasını yaptı. Barıştan önce savunma karşıladı.