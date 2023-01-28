Haber Tarihi: 28 Ocak 2023 21:06 - Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2023 21:06

GİRESUNSPOR GALATASARAY MAÇ ÖZETİ | 4-0

GİRESUNSPOR GALATASARAY MAÇ ÖZETİ | Spor Toto Süper Lig'in 21. hafta maçında Galatasaray ile Giresunspor karşı karşıya geldi. Ligde son 10 maçını kazanan Galatasaray, puanını 48'e yükseltti. Giresunspor ise 21 puanda kaldı.

GİRESUNSPOR GALATASARAY MAÇ ÖZETİ | 4-0
Abone Ol
Galatasaray deplasmanda Giresunspor konuk olacak. Sarı kırmızılarda hedef, Giresun deplasmanından 3 puanla dönmek. Ev sahibi Giresunspor ise ligdeki çıkışını sürdürmek istiyor. Lig'de çıktığı 19 maçta 14 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, topladığı 45 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Ligde oynadığı 19 maçın 5'ini kazanan, 6'sında berabere kalan ve 8'ini kaybeden Giresunspor ise 21 puanla 12. sırada yer alıyor. Peki, Giresunspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Giresunspor Galatasaray maçı hangi kanalda? 

GİRESUNSPOR GALATASARAY MAÇ ÖZETİ | 4-0
Bir canlı anlatımın daha sonuna geldik. Bir sonraki canlı anlatımda görüşmek üzere.
M.S.   Ligde son 10 maçını kazanan Galatasaray, puanını 48'e yükseltti. Giresunspor ise 21 puanda kaldı.
M.S.   Ve maç sona erdi. Galatasaray, deplasmanda Giresunspor'u 4-0 mağlup etti.
M.S.   Mücadelenin ilk yarısı sona erdi.
96'   Yunus Akgün, ceza sahası içinde rakibinden sıyrılıp sağ ayağıyla topu uzak köşeye bıraktı ve farkı 4'e çıkardı.
95' GOL Galatasaray farkı 4'e çıkardı.
95'   Bu arada Milot Rashica da Galatasaray formasıyla ilk golünü attı.
94'   Milot Rashica, soldan ceza sahasına girip Gomis'e atmak istedi ama top kaleciye gitti.
93'   Sağdan Sacha Boey'in ortasına Hayrullah ters dokundu. Top kaleci Onurcan Piri'de kaldı.
92'   Juan Mata'nın ortası Gomis için yüksek. Pozisyon kaybedildi.
91'   Karşılaşmanın sonuna 6 dakika uzatma ilave edildi.
90'   Savunmanın hatasını iyi takip eden Rashica, karşı karşıya pozisyonda Onurcan'ın sağından topu ağlara gönderdi.
89' GOL Galatasaray, Rashica'nın golüyle farkı 3'e çıkardı.
88'   Galatasaray'da Bafetimbi Gomis oyuna giriyor. Icardi kenarda.
87'   Galatasaray rakip yarı alanda pas yapıyor.
86'   Galatasaray'ın Fransız yıldızı Leo Dubois, ligdeki ilk golünü kaydetti.
85'   Icardi'nin pasında Yunus, karşı karşıya kalmak üzereyken savunmadan kritik bir müdahale geldi.
84'   Sağdan kullanılan köşe vuruşunu savunma karşıladı.
83'   Sağ kanttan son çizgiye inen Serginho vuruşunu yaptı. Savunmaya çarpan top kornere gitti.
82' Galatasaray'da Barış Alper oyundan çıktı. Yunus Akgün oyunda.
81'   Leo Dubois soldan ceza sahasına ortaladı. Top Icardi'den önce kaleci Onurcan'a gitti.
80'   Soldan ceza sahasına gönderilen topa Serginho'dan önce Barış müdahale etti. Korner.
79' Giresunspor'da sakatlanan Kadir Seven oyundan sedyeyle ayrıldı. Faustin Senghor oyunda.
78'   KAÇTI! Icardi'nin pasında Milot Rashica, karşı karşıya pozisyonda Onurcan'ı geçemedi.
77'   Galatasaray, ön alanda baskı yapıyor.
76'   Orta alanda Sergio Oliveira, Brandley Kuwas'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Faul.
75'   Vukan Savicevic'in soldan yaptığı vuruşu Muslera ayağıyla çıkardı.
74'   Alper Uludağ'ın soldan ortasını savunma karşıladı. Dönen topa Borja Sainz vurdu yine savunma araya girdi.
73'   Galatasaray skorun da verdiği rahatlıkla kendi yarı alanında hazırlık pasları yapıyor.
72'   Giresunspor'un sağdan kullandığı köşe vuruşu ceza sahasına gönderildi. Top kaleci Muslera'da kaldı.
71'   Sacha Boey'in sağdan ceza sahasına gönderdiği topu Barış Alper'den önce savunma karşıladı.
70' Galatasaray'da Mertens, Torreira ve Kerem oyundan çıktı. Rashica, Berkan ve Mata oyunda.
69'   Kerem, sağdan hareketlenen Icardi'ye bıraktı. Ondan önce Arias son anda topu uzaklaştırdı.
68'   Galatasaray'da Berkan, Rashica ve Mata oyuna girecek.
67'   Borja Sainz, soldan ceza sahasına çevirdi. Top Fernando Muslera'da kaldı.
66'   Savunma arkasına atılan topta Borja Sainz ceza sahasına girmek istedi ama öncesinde ofsayt bayrağı havaya kalktı.
65'   Lucas Torreira'nın hatalı pasında Hayrullah sağ çaprazdan kaleyi düşündü ama top yandan dışarı gitti.
64'   Mauro Icardi'nin sağ çaprazdan yaptığı sert vuruş üstten dışarı gitti.
63'   Sağ kanatta topla buluşan Serginho, arka direğe ortaladı. Savunmada Boey topu uzaklaştırdı.
62' Giresunspor'da Riad Bajic, itirazları sebebiyle sarı kart gördü.
61'   Icardi'nin pasında ceza sahası dışında topla buluşan Leo Dubois harika vurdu. Kaleci Onurcan uzansa da gole engel olamadı. Galatasaray şimdi 2-0 önde.
60' GOL Galatasaray, Dubois'in golüyle 2-0 öne geçti.
58'   Brandley Kuwas, sağdan ceza sahasına ortaladı. Kaleci Muslera topu kontrol etti.
57'   Galatasaray'da Lucas Torreira bir sakatlık geçirdi. Devam edecek gibi duruyor.
56'   Vukan Savicevic'in ortasında Riad Bajic iyi yükseldi. Boş pozisyonda topu dışarı gönderdi.
55'   Alper Uludağ'ın soldan yaptığı orta doğrudan kaleye yöneldi ama Muslera kalesinde dikkatli.
53'   Borja Sainz'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruş kaleci Muslera'da kaldı.
52'   Soldan kullanılan köşe vuruşunu Vukan Savicevic ortaladı. Savunma topu karşıladı. Dönen topa Serginho vurdu top dışarı gitti.
50'   İkinci yarı düşük tempoyla başladı.
49'   Torreira, Borja Sainz'in müdahalesiyle orta alanda yerde kaldı, faul.
48'   Sağdan kullanılan köşe vuruşunu savunma karşıladı. Dönen topa Borja Sainz gelişine vurdu. Top yandan auta gitti.
47'   Giresunspor'da Serginho sağdan ceza sahasına ortaladı. Leo Dubois'ten kritik bir müdahale geldi. Korner.
46'   Ve ikinci yarının ilk düdüğü geldi.
D.A.   Mücadelenin ilk yarısı sona erdi.
D.A.   Sağdan arka direğe doğru gönderilen topu Barış kaleye gönderdi ama top üstten auta gitti.
D.A.   Torreira, Borja Sainz'in müdahalesiyle orta alanda yerde kaldı, faul.
D.A.   İkinci yarı düşük tempoyla başladı.
50'   İlk yarıda artık son anlar. Bu bölümde orta sahalar çabuk geçiliyor.
49'   Galatasaray bu bölümde ikinci GOL için yükleniyor.
48'   Savunma arkasına atılan topta Icardi karşı karşıya pozisyonda kaleciyi geçemedi. Dönen topu Onurcan elinden kaçırdı. O bölgede Mertens önüne düşen topu düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi.
47' GOL Galatasaray, Mertens'in golüyle 1-0 öne geçti.
46'   İlk yarının sonuna en az 6 dakika ilave edildi.
45'   Mücadelenin ilk yarısı sona erdi.
45'   Mücadelenin ilk yarısı sona erdi.
45'   Mücadelenin ilk yarısı sona erdi.
45'   Mücadelenin ilk yarısı sona erdi.
45'   GOL İPTAL! Galatasaray Mertens ile golü buldu ama daha öncesinde Emin Bayram'ın topa elle müdahale ettiğini işaret etti.
44'   PENALTI KAÇTI! Mauro Icardi, kaleci Onurcan'ı geçemedi.
43'   VAR'DAN PENALTI GELDİ! Hakem Bahattin Duran pozisyonu inceledi ve Arias'ın Icardi'ye faul yaptığını işaret etti. Galatasaray pebaltı kullanacak.
41'   Kerem'in sağdan pasında Icardi ceza sahası içinde yerde kaldı. Galatasaray penaltı bekliyor.
40'   Serginho'nun ceza sahası dışından yaptığı sert vuruş üstten farklı şekilde auta gitti.
39'   Galatasaray'ın soldan kazandığı köşe vuruşunu Mertens ortaladı. Giresunspor savunması topu uzaklaştırdı.
38'   Barış Alper'in indirdiği topa Mertens gelişine vurdu. Top yandan az farkla auta gitti.
37'   Giresunspor'da Borja Sainz 2'ye 1 pozisyonda Sacha Boey' geçemedi.
36'   Sacha Boey'in sağdan ceza sahasına gönderdiği topu savunmada Kadir karşıladı.
35'   Galatasaray şimdi tek paslarla rakip yarı alana yerleşmek istiyor.
34'   Maçta tempo yine düştü. Orta alanda karşılıklı top kayıpları yapılıyor.
33'   Galatasaray henüz istediği oyunu sahaya yansıtamadı.
32'   Sergio Oliveira'nın doğrudan kaleye gönderdiği top üstten auta gitti.
31'   Leo Dubois, ceza yayına yakın bir noktada yerde kaldı. Galatasaray faul kullanacak.
30'   Paslaşarak kullanılan köşe vuruşunda Vukan Savicevic ceza sahasına ortaladı. Savunma topu uzaklaştırdı.
29'   Giresunspor'da Borja Sainz soldan iyi ortaladı. Savunma topu kornere gönderdi.
28'   Mertens'in kullandığı serbest vuruşta Icardi topa hareketlendi. Kaleci Onurcan'a faul yapıldığı belirtildi.
27'   Galatasaray'da Barış Alper sağ köşe gönderi yakınlarında yerde kaldı. Sarı kırmızılılar serbest vuruş kullanacak.
25'   Sacha Boey sağdan iyi ortaladı. Mertens'ten önce savunma araya girdi.
24'   Sağdan kazanılan köşe vuruşunda Arias kale önünde kafayı vurdu. Top üstten dışarı gitti.
23'   Giresunspor, Galatasaray'ın ilk dakikalardaki baskısını kırdı.
22'   Giresunspor'da Brandley Kuwas karşı karşıya pozisyonda topu yandan dışarıya gönderdi.
22'   Barış Alper, yay üzerinde gelişine vurdu. Top savunmadan döndü.
21'   Galatasaray'ın ön alanda baskısı sürüyor.
20'   Sergio Oliveira uzaktan şansını denedi top kaleci Onurcan'da kaldı.
19'   Hızlı gelişen Galatasaray atağında Mertens, ceza sahasına girmek istedi ama savunmadan kritik bir müdahale geldi.
18'   Emin Soldan son çizgiye inip ortasını yapmak istedi ama savunma araya girdi.
17'   Orta alanda yaşanan faullerle maç sık sık duruyor. Tempo düşük!
16'   Galatasaray'da Kerem orta alanda Hayrullah'ın müdahalesiyle yerde kaldı, faul.
15'   Mücadelenin ilk 15 dakikası 0-0 eşitlikle sona erdi.
14'   Giresunspor'da Riad Bajic önünde bulduğu topu bekletmeden kaleye gönderdi. Top savunmadan döndü.
13'   Galatasaray'da Mertens rakip yarı alanda yerde kaldı. Ciddi bir durumu yok.
12'   Sacha Boey'in ceza sahası dışından yaptığı sert şut yandan az farkla auta gitti.
11'   Galatasaray kendi yarı alanında hazırlık pasları yapıyor.
10'   Sağdan Mertens'in kullandığı köşe vuruşunu arka direkte Sergio çevirdi ama savunmadan yine kritik bir müdahale geldi.
9'   Galatasaray'da Mauro Icardi sağ çaprazdan çok sert vurdu. Kaleci Oğurcan son anda kornere çeldi.
8'   Barış Alper, savunma arkasına sarkan Icardi'yi düşündü ama top dışarı çıktı.
7'   Galatasaray'da Sacha Boey sağdan ceza sahasına ortaladı. Savunmadan kritik müdahale.
6'   Hayrullah, sağdan hareketlenen Riad Bajic'i düşündü ama ofsayt bayrağı havaya kalktı.
5'   Hayrullah'ın sağdan ceza sahasına gönderdiği topu Emin Bayram karşıladı.
4'   Icardi ve kaleci Onurcan sakatlık geçirdi. İki oyuncunun da ciddi bir durumu yok.
3'   Barış Alper sağdan ceza sahasına gönderdi. Karambolde Icardi topu almak isterken kaleciye faul yaptı.
2'   Sacha Boey arka direkte hareketlenen Kerem'i düşündü ama top hızlı, aut.
1'   Ve ilk düdük geldi ve maç başladı.
M.Ö.   Mücadelenin ilk yarısı sona erdi.
M.Ö.   Mücadelenin ilk yarısı sona erdi.
M.Ö.   Mücadele öncesi İstiklal Marşımız okundu.
M.Ö.   Galatasaray, bu süreçte çeyrek finale yükseldiği Ziraat Türkiye Kupası'nda ise oynadığı Yeşilyurt D.Ç Ofspor, Ankara Keçiörengücü ve Corendon Alanyaspor maçlarını kazandı.
M.Ö.   Bu kulvarda son yenilgisini 10. haftada Yukatel Kayserispor karşısında yaşayan sarı-kırmızılılar, bir sonraki hafta Corendon Alanyaspor ile berabere kaldı. Galatasaray daha sonraki 9 maçında ise sırasıyla VavaCars Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor ve Fraport TAV Antalyaspor'u mağlup etti.
M.Ö.   Ligdeki son 10 maçında mağlubiyet yaşamayan sarı-kırmızılı ekip, son 9 karşılaşmasından da üçer puanla ayrıldı.
M.Ö.   Son 12 resmi maçını kazanan Galatasaray'ın, Süper Lig'de de 9 maçlık galibiyet serisi bulunuyor.
M.Ö.   Galatasaray'da sarı kart ceza sınırında bulunan Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz ve Berkan Kutlu da kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 22. haftadaki HangiKredi Ümraniyespor maçında forma giyemeyecek.
M.Ö.   Taraflar arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı, Bitexen Giresunspor 1-0'lık skorla kazandı.
M.Ö.   İki takım arasında geride kalan 15 maçın 6'sını sarı-kırmızılı takım kazanırken, 4'ünden Karadeniz temsilcisi üstün ayrıldı. Taraftar arasındaki 5 karşılaşma ise berabere bitti.
M.Ö.   Galatasaray ile Bitexen Giresunspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın 16. kez karşı karşıya gelecek.
M.Ö.   Ligde oynadığı 19 maçın 5'ini kazanan, 6'sında berabere kalan ve 8'ini kaybeden Bitexen Giresunspor ise 21 puanla 12. sırada yer alıyor.
M.Ö.   Süper Lig'de çıktığı 19 maçta 14 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, topladığı 45 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.
M.Ö.   Çotanak Spor Kompleksi'nde saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Mustafa İlker Coşkun oturacak. Maçı beIN Sports canlı yayınlayacak.
M.Ö.   Süper Lig'de Giresunspor ile Galatasaray arasında oynanacak maçın canlı anlatımında birlikte olacağız...
66'   Savunma arkasına atılan topta Borja Sainz ceza sahasına girmek istedi ama öncesinde ofsayt bayrağı havaya kalktı.
59'   Kerem soldan son çizgiye inip ortasını yaptı. Barıştan önce savunma karşıladı.



GİRESUNSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA HANGİ KANALDAN YAYINLANACAK?

Süper ligin 21. haftasında oynanacak Giresunspor - Galatasaray maçı 28 Ocak Cumartesi günü saat 19:00'da başlayacak. Kritik müsabaka beIN SPORTS 1'den futbolseverler ile buluşacak.
Süper ligin 21. haftasında oynanacakGiresunspor - Galatasaray karşılaşmasını hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Şimşek'in yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ile Candaş Elbil yapacak.

MUHTEMEL 11

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Emin, Emre, Torreira, Oliveira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi

SON 12 MAÇINI KAZANDI

Son 12 resmi maçını kazanan Galatasaray'ın, Süper Lig'de de 9 maçlık galibiyet serisi bulunuyor. Ligdeki son 10 maçında mağlubiyet yaşamayan sarı-kırmızılı ekip, son 9 karşılaşmasından da üçer puanla ayrıldı. Son 12 resmi maçında 31 kez ağları havalandıran Galatasaray, kalesinde ise 7 gol gördü.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


5 İSİM KADROYA ALINMADI

Sarı-kırmızılıların kamp kadrosu da belli olurken, Haris Seferovic, Patrick van Aanholt, Yusuf Demir, Mathias Ross ile sarı kart cezası olan Abdülkerim Bardakcı kamp kadrosunda yer almadı.

REKOR İÇİN SAHADA


* Galatasaray, rakibini mağlup etmesi halinde aynı zamanda resmi maçlarda bir sezonda elde ettiği galibiyet serisi rekorunu geliştirecek.

* Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Bitexen Giresunspor maçından üç puan almaları durumunda resmi maçlarda Galatasaray'ın başında en uzun süreli galibiyet serisinin sahibi olan Mustafa Denizli'yi yakalayacak.

* Son 12 resmi maçını kazanan Galatasaray, Bitexen Giresunspor maçını da kayıpsız geçmesi durumunda Süper Lig'in profesyonel olarak oynanmaya başladığı 1959 sezonundan itibaren resmi maçlarda elde ettiği en uzun süreli galibiyet serisini egale edecek.

* Galatasaray, Bitexen Giresunspor maçından üç puanla ayrılması halinde Süper Lig tarihinde ilk kez bir sezonda art arda 10. galibiyete ulaşacak.

* Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Bitexen Giresunspor maçından üç puan almaları durumunda resmi maçlarda Galatasaray'ın başında en uzun süreli galibiyet serisinin sahibi olan Mustafa Denizli'yi yakalayacak.

 
Haber ile daha fazlasına ulaşın:

Diğer Haberler

Fenerbahçe, Barça'dan alıyor! Transferler Fenerbahçe, Barça'dan alıyor!
Galatasaray'dan transfer: Kaan Ayhan Transferler Galatasaray'dan transfer: Kaan Ayhan
Galatasaray seriyi 13'e çıkardı! Galatasaray Galatasaray seriyi 13'e çıkardı!
Diriliş Gençlerbirliği! Üst üste 2. galibiyet Spor Toto 1. Lig Diriliş Gençlerbirliği! Üst üste 2. galibiyet
Antalyaspor'un 3 puan hasreti sona erdi Spor Toto Süper Lig Antalyaspor'un 3 puan hasreti sona erdi
Volkan Demirel: '5 maçın telafisi oldu' Hatayspor Volkan Demirel: "5 maçın telafisi oldu"
Barcelona'ya tek gol yetti Barcelona Barcelona'ya tek gol yetti
Hull City'den farklı galibiyet Hull City Hull City'den farklı galibiyet
Giresun'da penaltı kararı Galatasaray Giresun'da penaltı kararı
Daha fazla göster
 Reklam 
1
MHK'nin yeni başkanı Lale Orta!
2
Kulüpler Birliği'nde Ali Koç'a tepki iddiası!
3
Giresunspor - Galatasaray: İlk 11'ler
4
MHK Başkanı Sabri Çelik istifa etti!
5
PSG'den Mauro Icardi açıklaması
6
Fenerbahçe, Zajc'ın alternatifini buldu
7
Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen'den İlhan Palut'a suçlamalar

SON HABERLER

yukarı ok