Genç milliler, Fransa'yı devirdi

Voleybol 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, üçüncü maçında Fransa'yı 3-1 yendi.



Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sırbistan ve Macaristan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen şampiyonada 2. Grup'ta yer alan milli takım, üçüncü maçında Fransa'yla Macaristan'ın Bekescsaba şehrinde karşılaştı.



Milli takım rakibini 25-15, 21-25, 25-19 ve 25-21'lik setlerle 3-1 mağlup etti.



Grupta ikinci galibiyetini alan Türkiye, dördüncü maçında 15 Temmuz Cumartesi günü (TSİ) 15.30'da Almanya'yla karşılaşacak.



