Genç milliler, Fransa'yı devirdi

Voleybol 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, üçüncü maçında Fransa'yı 3-1 yendi.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sırbistan ve Macaristan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen şampiyonada 2. Grup'ta yer alan milli takım, üçüncü maçında Fransa'yla Macaristan'ın Bekescsaba şehrinde karşılaştı.
Milli takım rakibini 25-15, 21-25, 25-19 ve 25-21'lik setlerle 3-1 mağlup etti.
Grupta ikinci galibiyetini alan Türkiye, dördüncü maçında 15 Temmuz Cumartesi günü (TSİ) 15.30'da Almanya'yla karşılaşacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sırbistan ve Macaristan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen şampiyonada 2. Grup'ta yer alan milli takım, üçüncü maçında Fransa'yla Macaristan'ın Bekescsaba şehrinde karşılaştı.
Milli takım rakibini 25-15, 21-25, 25-19 ve 25-21'lik setlerle 3-1 mağlup etti.
Grupta ikinci galibiyetini alan Türkiye, dördüncü maçında 15 Temmuz Cumartesi günü (TSİ) 15.30'da Almanya'yla karşılaşacak.