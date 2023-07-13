Genç milliler, Fransa'yı devirdi

17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, Fransa'yı 3-1 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Genç milliler, Fransa'yı devirdi
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13 Temmuz 2023 23:32
Voleybol 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, üçüncü maçında Fransa'yı 3-1 yendi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sırbistan ve Macaristan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen şampiyonada 2. Grup'ta yer alan milli takım, üçüncü maçında Fransa'yla Macaristan'ın Bekescsaba şehrinde karşılaştı.

Milli takım rakibini 25-15, 21-25, 25-19 ve 25-21'lik setlerle 3-1 mağlup etti.

Grupta ikinci galibiyetini alan Türkiye, dördüncü maçında 15 Temmuz Cumartesi günü (TSİ) 15.30'da Almanya'yla karşılaşacak.

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