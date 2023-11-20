Haber Tarihi: 20 Kasım 2023 13:03 - Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2023 13:03

Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, bilezikleri kim kazandı? 20 Kasım Gelinim Mutfakta puan durumu

Kanal D'nin popüler yarışması "Gelinim Mutfakta"da heyecan sürüyor. Kendi aralarında yarışan gelinler ise en yüksek puanı alabilmek için büyük emek verdi. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, bilezikleri kim kazandı? 20 Kasım Gelinim Mutfakta puan durumu... İşte 20 Kasım "Gelinim Mutfakta" yarışmasının detayları...

Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, bilezikleri kim kazandı? 20 Kasım Gelinim Mutfakta puan durumu
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Kanal D'nin büyük ilgi gören yarışması "Gelinim Mutfakta" yeni sezonunda da izleyenleri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Hafta içi her gün saat 13.00'de yayınlanan bu popüler yarışmada, bugün 20 kasım bilezik ve çeyrek altın ödülü için mücadele eden yarışmacılar belli oldu ve haftanın elenen ismi de açıklandı.
GELİNİM MUTFAKTA'DA BİLEZİKLERİ KİM ALDI?

Hafta toplamında haftanın ilk gününde kazanan gelinler henüz belli olmadı.

CUMA GÜNÜ GELİNİM MUTFAKTA'DA ÇEYREK ALTINI KAZANAN GELİN?

Gelinim Mutfakta günün birincisi olan yarışmacı 1 çeyrek altın kazandı. Gün toplamında gelinlerden yüksek puanı alıp çeyrek altını "Yeşim" kazandı.

GELİNİM MUTFAKTA'DA BİLEZİKLERİ KİM ALDI?

Hafta toplamında haftanın ilk üç gününde ve son iki gününde en yüksek puanları toplayarak 5'er bilezik kazanan gelinler Yeşim ve Aleyna oldu.

GELİNİM MUTFAKTA'DA BU HAFTA KİM ELENDİ?


Çarşamba günü bir gelinin diskalifiye olmasından dolayı bu hafta elenen gelin olmadı.

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Gelinim Mutfakta
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