Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, bilezikleri kim kazandı? 20 Kasım Gelinim Mutfakta puan durumu

Kanal D'nin büyük ilgi gören yarışması "Gelinim Mutfakta" yeni sezonunda da izleyenleri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Hafta içi her gün saat 13.00'de yayınlanan bu popüler yarışmada, bugün 20 kasım bilezik ve çeyrek altın ödülü için mücadele eden yarışmacılar belli oldu ve haftanın elenen ismi de açıklandı.Hafta toplamında haftanın ilk gününde kazanan gelinler henüz belli olmadı.Gelinim Mutfakta günün birincisi olan yarışmacı 1 çeyrek altın kazandı. Gün toplamında gelinlerden yüksek puanı alıp çeyrek altını "Yeşim" kazandı.Hafta toplamında haftanın ilk üç gününde ve son iki gününde en yüksek puanları toplayarak 5'er bilezik kazanan gelinler Yeşim ve Aleyna oldu.Çarşamba günü bir gelinin diskalifiye olmasından dolayı bu hafta elenen gelin olmadı.