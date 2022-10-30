Gedson'dan derbi açıklaması

Beşiktaş'ın Ümraniyespor'u 5-2 mağlup ettiği maç sonrası siyah-beyazlılardan Gedson Fernandes, görüşlerini aktardı.



Portekizli futbolcu, "Çok çalışarak 3 puan aldık bugün. Çok şey değişmedi ama takım ruhu ve birliktelik iyiydi. Hocamız çok iyi bir enerjiyle geldi ve bugün kazandık." dedi.



"Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Her oyuncu yüzde yüzünü veriyor. Ben de iyi oynadığım için mutluyum." diye konuşan Gedson, ligde gelecek haftaki Galatasaray derbisi için de, "Galatasaray maçı karmaşık ve zor olacak. Oradan en iyi skorla döneceğiz." değerlendirmesinde bulundu.





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