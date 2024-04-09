GAZİANTEP BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA? 2024 | Diyanet'e göre Gaziantep Bayram namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak?
Haber Tarihi: 09 Nisan 2024 15:40 -
Güncelleme Tarihi:
09 Nisan 2024 15:40
GAZİANTEP BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA? 2024 | Diyanet'e göre Gaziantep Bayram namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak?
Gaziantep bayram namazı saat saat kaçta, ne zaman kılınacağı belli oldu. 2024 Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak sorusu gündeme geldi. Diyanet Ramazan Bayramı namaz saatleri il il resmi sitesi olan namazvakitleri.diyanet.gov.tr den yayınladı. Peki, 2024 Gaziantep Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? Bayram namazı ne zaman, nasıl kılınır? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı bilgisine Gaziantep Ramazan Bayramı namazı saati…
Bayram namazı kılarak evlerine bayramı getirmek isteyen milyonlarca Müslüman, il il Kurban Bayramı namaz saatlerini araştırmaya başladı. 2024 Gaziantep bayram namazı saatini merak edenler ve sorgulayanlar için 2024 Gaziantep bayram namaz saati ve bayram namazının nasıl kılındığına dair detaylar haberimizde…
GAZİANTEP BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA? 2024 SAATİ
10 Nisan Çarşamba günü Gaziantep'te kılınacak bayram namazı saati, Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre belli oldu.
Buna göre; Gaziantep'te bayram namazı sabah saat 06.33'te kılınacak.
İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ 2024
İllere göre değişiklik gösteren bayram namazı saatlerini Diyanet İşleri Başkanlığı duyurdu. Bayramın 1. günü olan 10 Nisan sabahı kılınacak olan namaz saatleri şöyle;
Bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 06.49'da, Almanya'nın başkenti Berlin'de 06.59'da, İngiltere'nin başkenti Londra'da 06.53'te, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da da 06.45'te eda edilecek.
BAYRAM NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?
Müezzin kayyım, bayram namazına nasıl niyet edileceği konusunda cemaati bilgilendirir. Niyet edilirken, hangi bayramın namazı olduğu belirtilir.
"Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama."
RAMAZAN BAYRAMI NAMAZI NASIL KILINIR?
Niyet edilirken hangi Bayram Namazı kılınacaksa onun için niyet edilir. Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek:
1.Rekat
Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,
Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;
Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.
İmam; gizlice "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.
Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.
2. Rekat
İmam; gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.
Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.
Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.
Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.
BAYRAM NAMAZININ FAZİLETİ VE ÖNEMİ
Toplu kılınan bayram namazı, Müslümanlar arasındaki birlik ve beraberliği geliştirir, bayram kutlamasına vesile olur.
Namazın ardından cami bahçesinde cemaat bayramlaşır ve toplumsal duygular, beraberlik güçlenir.
Bayram hutbesi sünnettir ve namazdan sonra okunan hutbe, topluma yol gösterici nitelikte olur.
Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (s.a.v) bayram namazı için şöyle buyurur:
"Allahü teala bayram sabahı meleklere emreder. Onlar da yeryüzüne inip sokak ağızlarında, yol başlarında dururlar. İnsan ve cinden başka bütün yaratıkların işitecekleri bir sesle şöyle seslenirler:
'Ey Muhammed ümmeti! Azı kabul edip büyük karşılıklar ihsan eden ve büyük günahları bağışlayan Rabbinize çıkınız' derler. Onlar da cami ve mescidlere çıkarlar. Namazlarını kılıp dualarını ettiklerinde Allahü teala onların her işini görür, görülmedik bir işleri kalmaz. Bütün günahlarını affeder. Bu halde onlar mağfiret olunmuş olarak dönerler."