"ARTURO VIDAL DE ÇOK İSTİYOR"

"HAYALİM, BİR GÜN YENİDEN BOCA"

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Gary Medel, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek olan Mauricio Isla'nın Boca Juniors'a transfer olmasını beklediğini söyledi.Arjantin televizyonunda canlı yayına bağlanan Gary Medel, "" ifadelerini kullandı.Milli takımdan arkadaşı olan Arturo Vidal'in de Boca Juniors'a transfer olmak istediğini söyleyen Medel, "Arturo Vidal, bir gün Boca Juniors'ta oynama hayali kuruyor. Çok büyük Boca Juniors taraftarı. Maçlarını internetten seyrediyor, sürekli takip ediyor." açıklamasını yaptı.2 yıl formasını giydiği Boca Juniors'a bir gün geri döneceğini söyleyen Medel, "Bologna ile 2 yıllık sözleşmem var ve şartlara saygı duyuyorum. Ancak, her şey bir anda değişebilir. Juan Roman Riquelme'yle de bunu konuştum. Bir gün Boca Juniors formasını yeniden giymek istiyorum. Hayalimdeki transfer, gerçekleşmiş olur." diyerek sözlerini noktaladı.