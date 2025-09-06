06 Eylül
Letonya-Sırbistan
16:00
06 Eylül
Ermenistan-Portekiz
19:00
06 Eylül
İngiltere-Andora
19:00
06 Eylül
İrlanda-Macaristan
21:45
06 Eylül
Avusturya-Güney Kıbrıs
21:45
06 Eylül
San Marino-Bosna Hersek
21:45
06 Eylül
Nijerya-Ruanda
19:00
06 Eylül
Estoril-Santa Clara
22:30
06 Eylül
Bolton Wanderers-AFC Wimbledon
17:00
06 Eylül
Doncaster Rovers-Bradford City
17:00
06 Eylül
Huddersfield -Peterborough
17:00
06 Eylül
Lincoln City-Wigan Athletic
17:00
06 Eylül
Plymouth Argyle-Stockport County
17:00
06 Eylül
Port Vale-Leyton Orient
17:00
06 Eylül
Reading-Northampton Town
0-0ERT
06 Eylül
Rotherham United-Exeter City
17:00
06 Eylül
Stevenage-Barnsley
0-0ERT
06 Eylül
Wycombe Wanderers-Mansfield Town
17:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Galatasray'da Barış Alper'e moral seferberliği

Galatasaray'da düşüşe geçen Barış Alper Yılmaz için camia kenetlendi. Gürcistan maçında gördüğü kırmızı kartla eleştirilen milli oyuncuya hem yönetim hem taraftar sahip çıktı. NEOM teklifini reddeden yönetim, sözleşme iyileştirmesi ve performans bonuslarıyla Barış'ı yeniden kazanmak istiyor.

06 Eylül 2025 11:57
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA

Galatasaray'da son haftaların tartışılan ismi Barış Alper Yılmaz'a milli takım da yaramadı.
 
Gürcistan deplasmanında oyuna girer girmez kırmızı kart gören Barış Alper, kritik İspanya maçında cezalı duruma düştü.
 
GALATASARAY CAMİASI SEFERBER OLDU
 
Transferi yüzünden kafası karışan yıldız oyuncu, 3 gol ve 1 asistle formda başladığı sezonda hızla düşüşe geçti. Başkan Dursun Özbek'ten teknik direktör Okan Buruk'a, takım arkadaşlarından taraftarına kadar Galatasaray camiası Barış Alper'i ayağa kaldırmak için düğmeye bastı. İlk hamle ultrAslan'dan gelirken, tribün liderleri, Barış'a sahip çıkacaklarının mesajını verdi.
 
MAAŞINA ZAM GELİYOR
 
Yönetim, NEOM'a satmaya yanaşmadı milli oyuncunun maaşına iyileştirme düşünüyor. 100 milyon TL garanti ücrete sahip Barış Alper'in sözleşmesine 30-40 milyon TL seviyesinde performans bonusu koyulacak.
 
Okan Buruk da en başından beri takımda kalmasını istediği oyuncusunu Şampiyonlar Ligi'ne hazırlayacak.
 
Eyüpspor ile milli ara sonrasındaki maçta kadroya alınması beklenen Barış Alper, Frankfurt sınavında sahada olacak.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
