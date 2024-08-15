Haber Tarihi: 15 Ağustos 2024 13:04 - Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2024 13:04

Galatasaray - Young Boys maçı ne zaman, saat kaçta?

2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray, Devler Ligi'ne play-off etabından başlayacak. İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan kura çekiminde sarı-kırmızılıların rakibi Young Boys takımı oldu. Devler Ligi play-off maçları rövanş usulü oynanacak. Play-off'u geçen takım adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdıracak. Galatasaray - Young Boys eşleşmesinin maç programı belli oldu. Peki Galatasaray - Young Boys maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, Galatasaray - Young Boys maçının tarihi…

Galatasaray - Young Boys maçı ne zaman, saat kaçta?
Abone Ol
2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray, Devler Ligi'ne play-off etabından dahil olacak. Sarı-kırmızılıların rakibi Young Boys takımı olmuştu. Galatasaray-Young Boys Şampiyonlar Ligi maçı futbolseverlerin odağında yer alıyor. İşte, Galatasaray-Young Boys maçı hakkında bilgiler...

GALATASARAY - YOUNG BOYS MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray-Young Boys maçı, 21 Ağustos Çarşamba günü saat 22:00'da oynanacak.

Rövanş karşılaşması ise 27-28 Ağustos'ta oynanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ EŞLEŞMELERİ

Play-off turu eşleşmeleri şöyle:

Young Boys (İsviçre)-Galatasaray

Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Karabağ (Azerbaycan)/Ludogorets (Bulgarisran)

Midtjylland (Danimarka)/Ferencvaros (Macaristan)-Slovan Bratislava (Slovakya)/APOEL (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi)

Jagiellonia (Polonya)/Bodo/Glimt (Norveç)-Kızılyıldız (Sırbistan)

Malmö (İsveç)/PAOK (Yunanistan)-Sparta Prag (Çekya)/FCSB (Romanya)

Fenerbahçe/Lille (Fransa)-Slavia Prag (Çekya)/Union Saint-Gilloise (Belçika)

Dinamo Kiev (Ukrayna)/Rangers (İskoçya)-Salzburg (Avusturya)/Twente (Hollanda)
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Kayserispor'un stadı sezona hazır! Mondihome Kayserispor Kayserispor'un stadı sezona hazır!
Fenerbahçe'de Göztepe hazırlıkları Fenerbahçe Fenerbahçe'de Göztepe hazırlıkları
Göztepe'de Dennis altyapıdan Süper Lig'e Göztepe Göztepe'de Dennis altyapıdan Süper Lig'e
Galatasaray, sözleşmesini uzattı! Galatasaray Galatasaray, sözleşmesini uzattı!
Nazilli'de transfer sürüyor Spor Toto 2. Lig Nazilli'de transfer sürüyor
Brighton, Rutter için geri sayımda! Brighton Brighton, Rutter için geri sayımda!
Tire FK'nın logosu başkandan esinlendi Spor Toto 3. Lig Tire FK'nın logosu başkandan esinlendi
Bornova 1877'den sol bek takviyesi Spor Toto 3. Lig Bornova 1877'den sol bek takviyesi
Uşakspor'un son transferi Umut Spor Toto 3. Lig Uşakspor'un son transferi Umut
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Mustafa Muhammed için transfer açıklaması!
2
Carney Chukwuemeka için Okan Buruk bekleniyor!
3
Ferdi Kadıoğlu için flaş gelişme!
4
Galatasaray'da Abdülkerim yerine Ahmetcan
5
Ferdi Kadıoğlu, Mourinho'nun planını bozdu! Son teklif ortaya çıktı
6
Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci için sözleşme kararı
7
Galatasaray'a Cuyper'de dev rakip!

SON HABERLER

yukarı ok