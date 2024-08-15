Galatasaray - Young Boys maçı ne zaman, saat kaçta?

2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray, Devler Ligi'ne play-off etabından dahil olacak. Sarı-kırmızılıların rakibi Young Boys takımı olmuştu. Galatasaray-Young Boys Şampiyonlar Ligi maçı futbolseverlerin odağında yer alıyor. İşte, Galatasaray-Young Boys maçı hakkında bilgiler...



GALATASARAY - YOUNG BOYS MAÇI NE ZAMAN?



Galatasaray-Young Boys maçı, 21 Ağustos Çarşamba günü saat 22:00'da oynanacak.



Rövanş karşılaşması ise 27-28 Ağustos'ta oynanacak.



ŞAMPİYONLAR LİGİ EŞLEŞMELERİ



Play-off turu eşleşmeleri şöyle:



Young Boys (İsviçre)-Galatasaray



Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Karabağ (Azerbaycan)/Ludogorets (Bulgarisran)



Midtjylland (Danimarka)/Ferencvaros (Macaristan)-Slovan Bratislava (Slovakya)/APOEL (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi)



Jagiellonia (Polonya)/Bodo/Glimt (Norveç)-Kızılyıldız (Sırbistan)



Malmö (İsveç)/PAOK (Yunanistan)-Sparta Prag (Çekya)/FCSB (Romanya)



Fenerbahçe/Lille (Fransa)-Slavia Prag (Çekya)/Union Saint-Gilloise (Belçika)



Dinamo Kiev (Ukrayna)/Rangers (İskoçya)-Salzburg (Avusturya)/Twente (Hollanda)

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