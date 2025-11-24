Galatasaray - Union SG Maçı Kadrosu ve Muhtemel 11'ler

Derbi zaferinin ardından kadro istikrarını koruması beklenen Okan Buruk'un, Muslera'nın cezası nedeniyle kalede zorunlu bir değişikliğe gitmesi, hücum hattında ise Osimhen kozunu kullanması bekleniyor.

Kaleci: Günay Güvenç

Savunma: Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs

Orta Saha: Torreira, Gabriel Sara

Kanatlar ve Forvet Arkası: Barış Alper Yılmaz, Mertens, Yunus Akgün

Forvet: Victor Osimhen

(Not: Okan Buruk'un son taktik antrenmanına göre Yunus Akgün yerine Sallai veya Jelert hamlesi de gelebilir, ancak şu an en güçlü ihtimal Yunus Akgün'ün 11'de başlaması yönünde.)

Bu kritik karşılaşma öncesinde Galatasaray'da en büyük eksik, takım kaptanı Fernando Muslera. Young Boys maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı olan tecrübeli eldiven, Union SG karşısında forma giyemeyecek.

Cezalı: Fernando Muslera

Sakatlığı Süren/Şüpheli: Hakim Ziyech (Sakatlığı nedeniyle kadroda olması beklenmiyor).

Liste Dışı: UEFA listesinde yer almayan isimler bu maçta statü gereği forma giyemeyecek.

Galatasaray taraftarının RAMS Park'ta izlemek için sabırsızlandığı yeni süper star Victor Osimhen, Fenerbahçe derbisindeki etkili oyununu Avrupa sahnesine taşımak istiyor. Sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara başlayan Mauro Icardi'nin ise maçın gidişatına göre ikinci yarıda süre alması bekleniyor. Okan Buruk'un maça çift forvet yerine tek forvet (Osimhen) ile başlaması, ilerleyen dakikalarda çift forvete dönmesi yüksek ihtimal.

Belçika temsilcisi Union SG ise disiplinli yapısıyla dikkat çekiyor. Konuk ekibin muhtemel 11'i şu şekilde:

Kaleci: Moris

Savunma: Burgess, Mac Allister, Machida

Orta Saha: Castro-Montes, Vanhoutte, Rasmussen, Sadiki

Hücum: Rodriguez, Ivanovic, Fuseini