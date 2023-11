Galatasaray Manchester United Şampiyonlar Ligi grup maçı Exxen izle

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu beşinci maçında Galatasaray ile Manchester United Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta karşı karşıya geliyor.İşte maçtan son dakika gelişmeleri...Galatasaray'da tüm gözler bugün (çarşamba) oynanacak Manchester United maçına çevrilmiş durumda. Sarı-kırmızılı takımın Teknik Direktörü Okan Buruk'un da bu maç için imha planını hazırladığı öğrenildi. Başarılı çalıştırıcının İngiltere'deki Manchester United ve Rams Park'taki Bayern Münih maçında olduğu gibi bu maça da maçına da yoğun bir presle başlayacağı öğrenildi. Buruk'un yapılacak presle Manchester United'ın savunmadaki zaaflarından faydalanmak istediği ve bu zaafları Mauro Icardi ile cezalandırmayı düşündüğü öğrenildi. Taraftarların oluşturacağı atmosferle rakibi baskı altına almayı planlayan Buruk'un yarı sahada kapılacak toplarda hızlı ataklar geliştirerek pozisyonlara girilmesini istediği öğrenildi. Öte yandan 4 maçlık suskunluğunu Alanyaspor maçında bozan Icardi'nin de Manchester maçını iple çektiği ve taraftarlarına gol sevinci yaşatmak istediği ifade edildi.Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'ı konuk edecek olan Galatasaray'da taraftarlar, tüm biletleri tüketti. Kapalı gişe oynanacak olan mücadelede CimBom'un en önemli kozlarından biri tribünde bulunan yaklaşık 50 binin üzerindeki taraftarı olacak. Dış basında Sarı-Kırmızılılar ile ilgili özetle şu ifadeler yer aldı: "Galatasaray taraftarlarının, 30 yıl önce United'ı selamlayan ses duvarını 52.600 kapasiteli RAMS Park'ta taklit edebileceklerine şüphe yok. Bu deplasman, Avrupa futbolunun en zorlu görevlerinden biri. ManU 30 yıl sonra, Türk takımıyla bir başka ölüm kalım mücadelesi için 'cehenneme' dönecek."Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta karşılaşmasında sahasında Manchester United'ı konuk edecek. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, Alanyaspor maçında dinlendirdiği Angelino'ya Manchester United ile oynanacak kritik maçta 11'de forma verecek. Angelino, 3 maç daha oynaması halinde 20 maçlık satın alma opsiyonu devreye girecek. Galatasaray'da yönetim, Leipzig ile 20 maçlık limiti kaldırma görüşmeleri yaparken oyuncunun Manchester United maçındaki performansı da Galatasaray'ın yol haritasında belirleyici olacak.Galatasaray Kulübü, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Manchester United maçı öncesi önemli bir açıklama yaptı. Sarı-kırmızılılar, Manchester United maçında koreografi düzenleneceğini açıkladı ve taraftarına çağrıda bulundu. Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde: "BÜYÜK GALATASARAY TARAFTARI! MANCHESTER UNITED MAÇI ÖNCESİ YAPACAĞIMIZ GÖRSEL ŞOVU KAÇIRMAMAK VE GÖRSEL BÜTÜNLÜĞÜN SAĞLANMASI AMACIYLA TRİBÜNDEKİ YERİNİZİ ERKENDEN ALMANIZI RİCA EDERİZ. BU AKŞAM ALİ SAMİ YEN SPOR KOMPLEKSİ'NDE GÖRÜŞMEK ÜZERE!"UEFA Gençlik Ligi A Grubu 5. hafta maçında Galatasaray, Manchester United ile karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda maçı Galatasaray, 1-0'lık skorla kazandı. Karşılaşmada Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 11. dakikada Baran Demiroğlu attı. Bu sonucun ardından Galatasaray, 6 puana yükseldi. Manchester United, 4 puanda kaldı. Galatasaray, grubun son haftasında Kopenhag deplasmanına gidecek. Manchester United, sahasında Bayern Münih'i ağırlayacak.UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında Galatasaray, sahasında Manchester United ile karşı karşıya gelecek. RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma EXXEN'den yayınlanacak. Müsabakada İspanyol hakem Jose Maria Sanchez düdük çalacak. Sanchez'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Raul Cabanero ile Inigo Prieto üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Guillermo Cuadra olacak.A Grubu'nda çıktığı 4 maçta birer galibiyet ve beraberlik alan, 2 kez de yenilen sarı-kırmızılı takım, 4 puan topladı. Galatasaray, Almanya temsilcisi Bayern Münih'in yenilgisiz lider olduğu grupta averajla Danimarka'nın Kopenhag takımının ardından 3. sırada bulunuyor. Manchester United ise aldığı 1 galibiyetle 3 puan elde etti ve 5. haftaya son sırada girdi. Galatasaray, İngiliz temsilcisi ile deplasmanda yaptığı maçı 3-2 kazanmıştı.Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Kaan, Torreira, Ziyech, Kerem, Zaha, Icardi.Onana, Dalot, Lindelöf, Maguire, Shaw, Amrabat, McTominay, Garnacho, Bruno Fernandes, Antony, Hojlund.Sarı-kırmızılı ekip, bu karşılaşmayı kazanması durumunda Avrupa'da yoluna devam etmeyi garantileyecek. Galatasaray, taraftarı önünde Manchhester United'ı mağlup etmesi halinde puanını 7'ye çıkaracak ve son hafta öncesinde rakibiyle 4 puan fark yakalayacak. "Cimbom" son hafta sonuçlarına göre en kötü ihtimalde UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek.Galatasaray'da savunmanın önemli oyuncularından Davinson Sanchez, bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yapılan Corendon Alanyaspor müsabakasında sakatlanan ve sol üst arka adalesinde 2. derece zorlanma tespit edilen Kolombiyalı stoper, takımdaki yerini alamayacak. Galatarasay'da hafif sakatlığı bulunan ve Alanyaspor maçında riske edilmeyen Abdülkerim Bardakcı'nın ise bu maçta oynaması bekleniyor.Manchester United, İstanbul'da 7 oyuncusundan yararlanamayacak. İngiliz temsilcisinde, kart cezalısı Marcus Rashford'un yanı sıra sakatlıkları bulunan Mason Mount, Lisandro Martinez, Tyrell Malacia, Jonny Evans, Christian Eriksen ve Casemiro da Galatasaray'a karşı mücadele edemeyecek. Sakatlığı bulunan Rasmus Hojlund'un ise oynayabilecek duruma geldiği bildirildi.Sarı-kırmızılı takımda skoru değiştirmeye en yakın oyuncular Mauro Icardi ile Wilfried Zaha olacak. 2023 takvim yılında 35 kez fileleri havalandırarak takımının başarılarında başrolü oynayan Icardi, RAMS Park'ta da takımının en önemli gol ayağı olacak. İngiltere'deki ilk maçta da fileleri havalandıran Arjantinli yıldız, bu sezon Süper Lig'de 13, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 5 gol kaydetti. Galatasaray'ın son 3 Süper Lig maçında 4 kez fileleri havalandıran Zaha ise resmi müsabakalarda toplam 6 gole ulaştı. İngiltere'de uzun süre forma giyen Zaha, Manchester United'a rakip olduğu son beş resmi maçta 4 kez fileleri havalandırma başarısı gösterdi. Fildişi Sahilli yıldız, Old Trafford Stadı'nda yapılan ilk maçta da gol sevinci yaşayarak takımının galibiyetine katkı verdi.Galatarasay-Manchester United müsabakasını 50 binin üzerinde taraftarın izleyeceği bildirildi. Bu sezon iç saha maçlarında 40 bin seyircinin altına düşmeyen sarı-kırmızılıların, kritik Manchester United müsabakasında da en önemli kozlarından biri taraftarı olacak.UEFA Yetkilileri, olağanüstü yağış nedeniyle Rams Park'ın zeminini inceledi. Dev karşılaşma öncesi zeminin son durumuna bakan görevliler, nihai kararını verdi. UEFA, İstanbul'daki yoğun yağış sonrası Galatasaray - Manchester United maçının oynanmasına şu an için engel bir durum olmadığını iletti. Galatasaraylı yetkililer, sezon başında yenilenen zeminin drenajının çok iyi olduğunu, zeminde su birikmelerinin yaşanmayacağını ve su tahliyesinin şu ana kadar sorunsuz olduğunu belirttiler.Galatasaray, bugün (çarşamba) Manchester United karşısında kazanıp, Bayern Münih'in de Kopenhag'ı mağlup etmesine odaklandı. Gruptan çıkmak için oynanacak kritik mücadele öncesinde teknik direktör Okan Buruk, oyuncularına Bayern Münih maçını örnek gösterdi ve bu iki karşılaşmadaki futbolu istediğini iletti. Sarı-kırmızılı takımın hücum hattında Wilfried Zaha - Hakim Ziyech (Mertens)- Kerem Aktürkoğlu üçlüsü ve en uçta da Mauro Icardi ile sahada olması bekleniyor. Bayern Münih ile oynanan ilk maçta ağları sarsan ancak ikinci müsabakada fırsatları kaçıran Icardi, Alanya müsabakasındaki golü ile kendine gelirken İngiliz ekibine de iyice bilendi. Manchester United ile deplasmanda oynanan ilk maçta penaltı kaçıran ancak daha sonra fileleri havalandıran Icardi, bu kez taraftarı önünde İngiliz ekibine gol atmak istiyor.Galatasaray'da önemli Manchester United karşılaşması öncesinde tek eksik bulunuyor. Alanyaspor karşılaşmasına sakatlanan Davinson Sanchez, İngiliz ekibine karşı forma giyemeyecek. Savunmada geçen sezon olduğu gibi sakatlığı geçen Abdülkerim Bardakcı ile Victor Nelsson görev yapacak. Okan Buruk, Manchester United maçı öncesi basın toplantısında Sanchez'in en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağını söyledi. Ayrıca Okan Buruk, Manchester United karşısında sol bekte Kazımcan Karataş'ın yerine Angelino'ya şans verecek.Galatasaray bugün (çarşamba) UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son yılların en önemli maçlarından birine dünya devi Manchester United karşısında çıkacak. A Grubu'nda 4 puan ve averajla 3. sırada bulunan sarı-kırmızılılar, Old Trafford'da 3-2 yendiği rakibini bugün de devirmesi durumunda son maçlar öncesi gruptan çıkma yolunda hem önemli bir adım atacak hem de yoluna en kötü senaryoda UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmeyi garantileyecek. Saat 23.00'te ise yine 4 puanlı Kopenhag deplasmanda Bayern Münih'e konuk olacak. Galatasaray'ın bugün Manchester United ve son hafta Kopenhag ile yapacağı maçlar hem son 16'ya kalma hem de kulübün ciddi bir gelir elde etmesi açısından da kritik. Sarı-kırmızılılar, ayak bastı, market ve katsayı gelirlerinden 25 milyon Euro almayı gruba adım attığında hak kazandı. Gruptaki 1 beraberlik ve 1 galibiyet ile de 3.7 milyon Euro performans geliri garantilendi. 2'de 2 yapılması durumunda 5.6 milyon Euro daha alma şansını yakalayacak. İkinci olup adını son 16 takım arasına yazdırmanın ödülü olan 9.6 milyon Euro da eklendiğinde grup performansı Galatasaray'a 18 milyon 930 bin Euro (yaklaşık 600 milyon TL) daha kazandırmış olacak. Tanguy Ndombele ve Davinson Sanchez transferlerini Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kaldıktan sonra gerçekleştiren sarı kırmızılılarda, gruptaki performans geliri ve son 16'dan elde edilecek para devre arasında sol bek ve 6 numara transferlerinde yönetimin elini rahatlatması bekleniyor.Galatasaray, sahasında Manchester United'ı ağırlamaya hazırlanırken, sarı-kırmızılı ekipte de kadroda kimlerin olacağı ya da hangi rolde sahaya çıkacakları merak konusu. Özellikle son dönemde yeni pozisyonunda eleştirilen Kerem Aktürkoğlu'nun durumu da netlik kazandı. Ligdeki Alanyaspor mücadelesinde dinlendirilen ve ikinci yarıda oyuna giren genç yıldız, United sınavını yine boş geçmemek için elinden geleni yapmaya hazır. Galatasaray'ın hocası Okan Buruk, Kerem'le özel olarak bitiricilik üzerine çalıştıklarını ve öğrencisinden patlama beklediğini Alanya galibiyetinin ardından dile getirmişti.