Haber Tarihi: 05 Nisan 2023 15:55 - Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2023 15:55

Galatasaray'ın yeni marşı ve sözleri-Sahibisin Kalbimin Sözleri

Galatasaray'ın şampiyonluk mücadelesi için hazırlanan "Sahibisin Kalbimin" adlı yeni marşı yayınlandı. İşte Galatasaray'ın yeni marşı "Sahibisin Kalbimin" sözleri

Galatasaray'ın yeni marşı ve sözleri-Sahibisin Kalbimin Sözleri
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"Sahibisin Kalbimin" isimli şarkı bu akşam Nef Stadyumu'nda Başakşehir ile oynanacak Türkiye Kupası Çeyrek Final müsabakasında taraftarların beğenisine sunuluyor.
 Üst üste 14 maç kazanarak Spor Toto Süper Ligi rekorunu kıran Galatasaray 23. şampiyonluğu için kenetlendi.
"Sahibisin Kalbimin" isimli şarkının yapımcılığını Özgür Mısral, aranjesini Soner Kırmızıgül üstlendi. Şarkının söz ve müziğini ise Enes Çapalar yaptı.
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Galatasaray'ın yeni marşı ve sözleri
Galatasaray, "Sahibisin Kalbimin" isimli yeni marşını tanıttı.

İşte şarkının sözleri:

"Sevdana yandım yemin ederim
Senin yolun benim kaderim
Hem mutluluğum hem kederiim
Yine seni severim

Sevdana yandım yemin ederim!

Gönül verdik aşkına
Uğruna savaş buna
Allah ömür verirse
Yolum dik yokuşlara

Çocukluktan hatıram
Cimbomum bana kalan
Yanar bu şehir yanar
Vasiyet;

Mezarıma, koy sarı laleler
Ölümün yanında
Sensizlik daha beter"
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