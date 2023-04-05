Galatasaray'ın yeni marşı ve sözleri-Sahibisin Kalbimin Sözleri

"Sahibisin Kalbimin" isimli şarkı bu akşam Nef Stadyumu'nda Başakşehir ile oynanacak Türkiye Kupası Çeyrek Final müsabakasında taraftarların beğenisine sunuluyor.



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Galatasaray'ın yeni marşı ve sözleri





Galatasaray, "Sahibisin Kalbimin" isimli yeni marşını tanıttı.



İşte şarkının sözleri:



"Sevdana yandım yemin ederim

Senin yolun benim kaderim

Hem mutluluğum hem kederiim

Yine seni severim



Sevdana yandım yemin ederim!



Gönül verdik aşkına

Uğruna savaş buna

Allah ömür verirse

Yolum dik yokuşlara



Çocukluktan hatıram

Cimbomum bana kalan

Yanar bu şehir yanar

Vasiyet;



Mezarıma, koy sarı laleler

Ölümün yanında

Sensizlik daha beter"

Üst üste 14 maç kazanarak Spor Toto Süper Ligi rekorunu kıran Galatasaray 23. şampiyonluğu için kenetlendi."Sahibisin Kalbimin" isimli şarkının yapımcılığını Özgür Mısral, aranjesini Soner Kırmızıgül üstlendi. Şarkının söz ve müziğini ise Enes Çapalar yaptı.