27 Ağustos
AEK Larnaca-Brann
19:30
27 Ağustos
Qarabag FK-Ferencvaros
19:45
27 Ağustos
Kopenhag-Basel
22:00
27 Ağustos
Benfica-Fenerbahçe
22:00
27 Ağustos
Club Brugge-Rangers
22:00
27 Ağustos
Riga FC-Sparta Prag
19:45
27 Ağustos
Celta Vigo-Real Betis
22:00
27 Ağustos
Everton-Mansfield Town
21:45
27 Ağustos
Oxford United-Brighton
21:45
27 Ağustos
Fulham-Bristol City
21:45
27 Ağustos
Grimsby Town-M. United
22:00
27 Ağustos
Wehen Wiesbaden-Bayern Munih
21:45

Galatasaray'ın Ederson'da rakibi Al Nassr

Al Nassr, Manchester City forması giyen ve Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alan Ederson ile ilgileniyor.

calendar 27 Ağustos 2025 18:25
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'ın Ederson'da rakibi Al Nassr
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray'a Ederson Moraes transferinde rakip çıktı.

AL NASSR DA İSTİYOR

ESPN'de yer alan habere göre, Jorge Jesus'un teknik direktörlüğünü yaptığı ve Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr, Brezilyalı file bekçisi ile ilgileniyor.

ALTERNATİF İSİM

Moraes ie ilgilenen Al Nassr'ın Breziyalı kaleciye alternatif olarak Porto'dan Diogo Costo'yı da listesinde tuttuğu kaydedildi.

TEMASLAR DEVAM EDİYOR


Kaleci transferi için birçok isimle temasta olan Galatasaray, Ederson'la da temaslarına devam ediyor.

Manchester City ile sözleşmesinin son yılında olan 32 yaşındaki Ederson, Premier Lig'de bu sezon oynanan iki maçta forma giymemişti.

2017 yılından bu yana Manchester City forması giyen Ederson'un, güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.