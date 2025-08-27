Galatasaray'ın Ederson'da rakibi Al Nassr

Galatasaray'a Ederson Moraes transferinde rakip çıktı.
AL NASSR DA İSTİYOR
ESPN'de yer alan habere göre, Jorge Jesus'un teknik direktörlüğünü yaptığı ve Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr, Brezilyalı file bekçisi ile ilgileniyor.
ALTERNATİF İSİM
Moraes ie ilgilenen Al Nassr'ın Breziyalı kaleciye alternatif olarak Porto'dan Diogo Costo'yı da listesinde tuttuğu kaydedildi.
TEMASLAR DEVAM EDİYOR
Kaleci transferi için birçok isimle temasta olan Galatasaray, Ederson'la da temaslarına devam ediyor.
Manchester City ile sözleşmesinin son yılında olan 32 yaşındaki Ederson, Premier Lig'de bu sezon oynanan iki maçta forma giymemişti.
2017 yılından bu yana Manchester City forması giyen Ederson'un, güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.
AL NASSR DA İSTİYOR
ESPN'de yer alan habere göre, Jorge Jesus'un teknik direktörlüğünü yaptığı ve Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr, Brezilyalı file bekçisi ile ilgileniyor.
ALTERNATİF İSİM
Moraes ie ilgilenen Al Nassr'ın Breziyalı kaleciye alternatif olarak Porto'dan Diogo Costo'yı da listesinde tuttuğu kaydedildi.
TEMASLAR DEVAM EDİYOR
Kaleci transferi için birçok isimle temasta olan Galatasaray, Ederson'la da temaslarına devam ediyor.
Manchester City ile sözleşmesinin son yılında olan 32 yaşındaki Ederson, Premier Lig'de bu sezon oynanan iki maçta forma giymemişti.
2017 yılından bu yana Manchester City forması giyen Ederson'un, güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.