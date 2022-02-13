Galatasaray'ı bekleyen zor fikstür!

GALATASARAY🟡🔴

7 maçından kaç puan alır?



🔸Göztepe (D)

🔸Rizespor

🔸Konyaspor (D)

🔸Beşiktaş

🔸Gaziantep (D)

🔸Karagümrük

🔸Fenerbahçe (D) pic.twitter.com/KpPI5w380s



— Sporx (@sporx) February 13, 2022

Galatasaray'ı bu hafta oynanacak Göztepe deplasmanından sonra da zorlu bir fikstür bekliyor.Sarı-Kırmızılı ekip, ateş hattındaki Rizespor'u ağırladıktan sonra ligde şampiyonluk yarışı veren Konyaspor'a konuk olacak. Bir sonraki maç iç sahada Beşiktaş 'la... Üstellik, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda oynayacağı iki maç Beşiktaş derbisinin öncesinde ve sonrasında olacak.Cim Bom sonrasında ise ligin flaş ekiplerinden Gaziantep ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.