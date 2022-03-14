Galatasaray, evinde Beşiktaş'a kaybetmiyor!

Beşiktaş'ı sahasında 2-1 mağlup eden Galatasaray, rakibiyle evinde oynadığı son 5 maçta mağlubiyet yaşamadı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, evinde Beşiktaş'a kaybetmiyor!
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14 Mart 2022 23:57
Galatasaray, Beşiktaş ile sahasında yaptığı son 5 derbide mağlup olmadı.

Siyah-beyazlılara karşı iç sahadaki son mağlubiyetini 2016-2017 sezonunda 27 Şubat 2017'de yapılan maçta yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 5 müsabakada yenilgi yüzü görmedi. Galatasaray, söz konusu derbilerde 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Galatasaray, Beşiktaş'ı konuk ettiği derbilerde 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında 2-0, 2020-2021 sezonunda 3-1, bu sezon ise 2-1'ik skorlarla galip geldi. 2019-2020 sezonunda yapılan maç ise 0-0 beraberlikle sona erdi.

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