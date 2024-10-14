Galatasaray'dan Rafa Silva açıklaması!

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, Beşiktaşlı futbolcu Rafa Silva ile ilgili NTV'de açıklamalarda bulundu.
Hatipoğlu yaptığı açıklamada, Portekizli oyuncu ile ilgilenmediklerini söyledi.
Dires Mertens ile sezon bitmeden sözleşme imzaladıklarını berliten İbrahim Hatipoğlu, "Rafa Silva gerçekten de hiç gündemimize gelmedi. Biz geçen sezon bitmeden önce Mertens ile sözleşme imzaladık. Aynı mevkiye aynı tarz bir oyuncu alamazdık." dedi.
Jose Mourinho'nun "Rafa Silva'nın Galatasaray'a yakın olduğunu duydum" sözlerinin sorulması üzerine Hatipoğlu, "Jose Mourinho'nun birçok açıklaması oldu, bunun kaynağının ne olduğunu bilmiyorum ama biz gerçekten de Rafa ile ilgilenmedik." diye konuştu.
Hatipoğlu yaptığı açıklamada, Portekizli oyuncu ile ilgilenmediklerini söyledi.
Dires Mertens ile sezon bitmeden sözleşme imzaladıklarını berliten İbrahim Hatipoğlu, "Rafa Silva gerçekten de hiç gündemimize gelmedi. Biz geçen sezon bitmeden önce Mertens ile sözleşme imzaladık. Aynı mevkiye aynı tarz bir oyuncu alamazdık." dedi.
Jose Mourinho'nun "Rafa Silva'nın Galatasaray'a yakın olduğunu duydum" sözlerinin sorulması üzerine Hatipoğlu, "Jose Mourinho'nun birçok açıklaması oldu, bunun kaynağının ne olduğunu bilmiyorum ama biz gerçekten de Rafa ile ilgilenmedik." diye konuştu.