Galatasaray'dan Elneny atağı!

Transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray, orta saha bölgesine takviye yapmak istiyor.

, Fotoğraf; EPA
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Galatasaray'dan Elneny atağı!
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10 Ekim 2021 12:07
Devre arası transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

The Sun Gazetesi, sarı-kırmızılıların Mohamed Elneny için Arsenal ile yeniden temaslara başladığını duyurdu.

İngiliz devinin 29 yaşındaki orta sahayı bu kez Aslan'a satmaya istekli olduğu dile getirildi.

Cimbom, yaz döneminde de istediği Elneny ile anlaşmış ancak Arsenal, teklifi kabul etmemişti. Topçular'ın, sözleşmesi 2022'de bitecek Mısırlı yıldızı devre arasında satmak istediği belirtiliyor. 1.79 boyundaki yıldız bu sezon sadece bir lig maçında oynadı ve parçalıyı giymeye dünden razı.


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