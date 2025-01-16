Galatasaray'da yeni hedef: Disasi

Galatasaray, Chelsea forması giyen Axel Disasi'yi gündemine aldı.

Haber; Haberturk, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'da yeni hedef: Disasi
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16 Ocak 2025 19:46
Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, savunmaya yapılacak takviye için yeni bir ismi gündemine aldı.

Galatasaray, Chelsea forması giyen 26 yaşındaki futbolcu Axel Disasi ile ilgileniyor.

BU SEZON PERFORMANSI

Orijinal mevkisi stoper olan Disasi, sağ bekte de forma giyebiliyor. Chelsea'de bu sezon 16 maçta süre bulan Disasi, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösterilen Disasi'nin Chelsea ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

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