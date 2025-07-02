Galatasaray'da Yann Sommer gelişmesi!

Fernando Muslera ile yollarını ayıran Galatasaray, kaleci transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların listesinde Inter kalecisi Yann Sommer de bulunuyor.

calendar 02 Temmuz 2025 22:37
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'da Yann Sommer gelişmesi!
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Galatasaray, Fernando Muslera'nın ayrılığı sonrası kaleci transferi için geniş çaplı bir çalışma yürütüyor.

Bu doğrultuda gündeme gelen isimlerden biri de Inter'in İsviçreli kalecisi Yann Sommer oldu.

SOMMER LİSTEDE, TEMAS YOK

Fabrizio Romano, Sommer'in Galatasaray'ın kaleci listesinde yer alan isimlerden biri olduğunu ancak şu ana kadar oyuncu ya da kulübü Inter ile herhangi bir resmi temas kurulmadığını ifade etti.

ALTERNATİFLER VAR

Haberde, Galatasaray yönetiminin birden fazla kaleci alternatifi üzerinde durduğunu ve nihai kararın kısa süre içerisinde verilmesinin beklendiğini de belirtildi.


INTER'DE NE YAPTI?

Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde PSG'ye karşı oynanan finalde de Inter kalesini koruyan 36 yaşındaki kaleci, İtalyan ekibinin formasını 96 maça giydi. İsviçreli eldiven bu karşılaşmalarda kalesini 47 maçta gole kaparken, 78 kez de topu ağlarında gördü.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Piyasa değeri 4 milyon euro olan Sommer'in Inter ile 30 Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.  

 
 

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