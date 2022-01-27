Galatasaray'da sol beke İspanyol: Juankar

Galatasaray için İspanyol basınında sürpriz bir haber gündeme geldi. Şu anda Yunanistan ekiplerinden Panathinaikos'ta forma giyen 31 yaşındaki sol bek oyuncusu Juankar için sarı-kırmızılıların transfer girişiminde bulunduğu ifade edildi.

, Fotoğraf; Instagram
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Galatasaray'da sol beke İspanyol: Juankar
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27 Ocak 2022 11:12
Ara transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray ile ilgili İspanyol basınından sürpriz bir haber gündeme geldi.

GALATASARAY TEKLİF YAPTI

AS'ın haberine göre; Galatasaray, şu anda Yunanistan'ın Panathinaikos takımında forma giyen Juankar'a teklif yaptı.

Haberin detaylarında Juankar'ın bu yıl harika bir sezon geçirdiği bilgisine yer verilirken, 31 yaşındaki futbolcunun Yunan ekibi için şu anda kilit isimlerden biri olduğu bilgisine yer verildi.

TALİBİ ÇOK

Bununla beraber Galatasaray'ın, Juankar için resmi girişimlerde bulunduğu, sarı kırmızılılarla beraber Granada, Espanyol ve MLS - Meksika Ligi'nden bazı takımların yıldız isme ilgi duyduğu aktarıldı.

SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

Öte yandan Juankar'ın Haziran 2022'de sözleşmesi sona erecek ve Galatasaray'ın transferi sonlandırması halinde herhangi bir bonservis ücreti ödemeyeceği dile getirildi. Panathinaikos'un, oyuncusuyla yola devam etmek istediği, bu konuda ısrarcı olacağı ifade edildi.

(Fotoğraf Kaynak: Instagram)

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