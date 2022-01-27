Galatasaray'da sol beke İspanyol: Juankar

Ara transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray ile ilgili İspanyol basınından sürpriz bir haber gündeme geldi.



GALATASARAY TEKLİF YAPTI



AS'ın haberine göre; Galatasaray, şu anda Yunanistan'ın Panathinaikos takımında forma giyen Juankar'a teklif yaptı.



Haberin detaylarında Juankar'ın bu yıl harika bir sezon geçirdiği bilgisine yer verilirken, 31 yaşındaki futbolcunun Yunan ekibi için şu anda kilit isimlerden biri olduğu bilgisine yer verildi.



TALİBİ ÇOK



Bununla beraber Galatasaray'ın, Juankar için resmi girişimlerde bulunduğu, sarı kırmızılılarla beraber Granada, Espanyol ve MLS - Meksika Ligi'nden bazı takımların yıldız isme ilgi duyduğu aktarıldı.



SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR



Öte yandan Juankar'ın Haziran 2022'de sözleşmesi sona erecek ve Galatasaray'ın transferi sonlandırması halinde herhangi bir bonservis ücreti ödemeyeceği dile getirildi. Panathinaikos'un, oyuncusuyla yola devam etmek istediği, bu konuda ısrarcı olacağı ifade edildi.



(Fotoğraf Kaynak: Instagram)





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