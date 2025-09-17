Galatasaray'da Okan Buruk'un Frankfurt planı!

Galatasaray , UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın akşam deplasmanda Eintracht Frankfurt ile oynayacağı sezonun ilk grup maçı öncesinde tüm hazırlıklarını galibiyet hedefiyle sürdürüyor.

Teknik Direktör Okan Buruk, Alman temsilcisinin geçtiğimiz hafta sonu Leverkusen karşısında 3-1 kaybettiği maçı detaylı şekilde analiz ederek planlarını bu doğrultuda şekillendiriyor.

ARTILAR VE EKSİLER MASADA

Okan Buruk ve ekibi, Frankfurt'un güçlü ve zayıf yönlerini belirleyerek oyuncularına net bir oyun planı sunmaya hazırlanıyor.

Özellikle Alman ekibinin savunma geçişlerindeki zafiyetleri, Galatasaray'ın hücum hattına güvenini artırıyor. Sarı-Kırmızılı ekip, maçta duran toplar ve hızlı geçiş hücumlarıyla sonuca gitmeyi hedefliyor.

SANE VE İLKAY'A ÖZEL ROL

Okan Buruk'un maç planında iki tecrübeli isim öne çıkıyor: Leroy Sane ve İlkay Gündoğan. Almanya futbolunu çok yakından tanıyan yıldız oyuncular, Frankfurt deplasmanında hem saha içi katkıları hem de futbol ortamına dair bilgileriyle takıma ekstra güç katacak.

Sane'nin Alman takımlarıyla olan geçmişi ve İlkay'ın oyun zekâsı, Galatasaray'ın orta saha-hücum bağlantısında kilit rol oynayacak.

ICARDİ KOZU ELDE

Fiziksel olarak tam hazır olmasa da Mauro Icardi'nin tecrübesi ve bitiriciliği, Okan Buruk'un en önemli silahlarından biri olacak. Arjantinli yıldızın oyunun gidişatına göre hamle oyuncusu olarak değerlendirilmesi planlanıyor.

Galatasaray, 16 maçlık galibiyet serisini Frankfurt deplasmanında da sürdürüp Devler Ligi'ne güçlü bir başlangıç yapmak istiyor.