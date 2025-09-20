Galatasaray'da Okan Buruk'u pişman eden karar!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçında Alman ekibi E. Frankfurt'a konuk oldu. Sarı-kırmızılılar 1-0'lık skorla önde başladığı mücadeleden 5-1'lik skorla mağlup ayrıldı.
Galatasaray'da bu maçta Okan Buruk'un kadro tercihinde almış olduğu o karar eleştiri topladı.
Abdülkerim Bardakcı'yı yedek bırakan Buruk, Wilfried Singo - DavinsonSanchez ikilisini kullandı.
Hem iki ismin birbirini tanımaması hem de Sanchez'in sol stopere geçmesi savunma hattını olumsuz etkiledi.
