Galatasaray'da maaşlar ödendi, moraller düzeldi!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Trabzonspor derbisi öncesinde takımı motive etmek istedi.
Bu sezon maaş ödemelerinde geriden gelen sarı-kırmızılı yönetim, futbolcuların geciken maaşlarını yatırdı.
Ayrıca Trabzonspor karşılaşması için önemli bir prim de belirlendiği belirtildi.
Galatasaray yönetiminin bu tavrı, Florya'da keyifler yerine getirdi.
Bu sezon maaş ödemelerinde geriden gelen sarı-kırmızılı yönetim, futbolcuların geciken maaşlarını yatırdı.
Ayrıca Trabzonspor karşılaşması için önemli bir prim de belirlendiği belirtildi.
Galatasaray yönetiminin bu tavrı, Florya'da keyifler yerine getirdi.