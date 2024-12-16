Galatasaray'da maaşlar ödendi, moraller düzeldi!

Galatasaray yönetimi, Trabzonspor maçı öncesi futbolcuların maaşlarını ödedi. Kritik maç için prim sözü verildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da maaşlar ödendi, moraller düzeldi!
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16 Aralık 2024 08:55
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Trabzonspor derbisi öncesinde takımı motive etmek istedi.

Bu sezon maaş ödemelerinde geriden gelen sarı-kırmızılı yönetim, futbolcuların geciken maaşlarını yatırdı.

Ayrıca Trabzonspor karşılaşması için önemli bir prim de belirlendiği belirtildi.

Galatasaray yönetiminin bu tavrı, Florya'da keyifler yerine getirdi. 

 
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