Galatasaray'da Halil Dervişoğlu yokları oynuyor

Galatasaray'da Diagne ve Muhammed'in yokluğunda ilk 11 şansı yakalayan Halil Dervişoğlu, bu fırsatı kullanamadı.



22 yaşındaki oyuncu, Hatay karşısında skor üretemediği gibi oyunda kaldığı 58 dakika içinde kaleye şut dahi çekmedi.



Son olarak Süper Lig'in 15. haftasında Altay'ın ağlarını sarsan Halil, 17 lig maçında sadece 2 gol atarken 6 maçtır sessizliğini koruyor.



Aslan'da Diagne'nin 2, Muhamed'in ise 4 golü bulunuyor.





İLGİLİ VİDEO