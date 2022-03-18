Galatasaray'da, Gaziantep FK mesaisi başladı

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacak Galatasaray'da, karşılaşma öncesi hazırlıklar başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'da, Gaziantep FK mesaisi başladı
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18 Mart 2022 17:24
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 20 Mart Pazar günü Gaziantep FK'ye konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın, olumsuz hava koşulları nedeniyle salonda iki grup halinde yapıldığı belirtildi.

UEFA Avrupa Ligi'nde İspanya ekibi Barcelona ile oynanan son 16 turu rövanş maçına ilk 11'de başlayan futbolcuların, sağlık ekibi ve fizyoterapistler gözetiminde yenilenme egzersizleri gerçekleştirdiği aktarıldı.

Diğer oyuncuların ise güç, kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları yaptığı kaydedildi.

Galatasaray, 19 Mart Cumartesi sabahı yapacağı antrenmanla Gaziantep FK müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak. Sarı-kırmızılı ekip, 14.15'te kalkacak uçakla Gaziantep'e gidecek.

 

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