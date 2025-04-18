Haber Tarihi: 18 Nisan 2025 19:38 - Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2025 19:38

Galatasaray - Bodrum Canlı İzle (Şifresiz ve Ücretsiz İzle)

Galatasaray - Bodrum FK maçı beIN Sports 1 şifresiz canlı izle şifresiz | Galatasaray - Bodrum FK maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Matbet, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. beIN Sports 1'den canlı izlenebilecek olan Samsunspor - Galatasaray maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Galatasaray - Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte GS - Bodrum FK maçı canlı yayın izleme detayları

Galatasaray - Bodrum Canlı İzle (Şifresiz ve Ücretsiz İzle)
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Galatasaray - Bodrum FK maçını şifresiz canlı izlemek isteyen futbolseverler için iyi haber, karşılaşmanın beIN Sports 1 kanalında yayınlanacak olması. Lider Galatasaray, rakibi Bodrum FK karşısında üç puan almak istiyor. Taraftarlar, bu önemli mücadeleyi evlerinde ya da mobil cihazlarında şifresiz bir şekilde izleyebilecek.

GALATASARAY - BODRUM MAÇI CANLI İZLE | ŞİFRESİZ CANLI İZLE

Galatasaray - Bodrum FK maçı canlı izlemek için beIN Sports 1 kanalına erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, beIN Sports 1'in dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla Galatasaray - Bodrum FK maçını izlemek mümkün. Galatasaray - Bodrum FK karşılaşması, Trendyol Süper Lig'de zirve yarışı açısından büyük bir önem taşıyor ve izleyicilere heyecan dolu anlar vaat ediyor.

GALATASARAY - BODRUM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Sipay Bodrum FK'yi konuk edecek.

RAMS Park'ta oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi Hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Müsabakanın VAR koltuğunda ise Alman hakem Markus Schmidt oturacak. Karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon 29 maçta 23 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyetle yaşayarak 74 puan topladı. "Cimbom", en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde 32. haftaya lider girdi.

Süper Lig'deki 30 maçından 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 14 mağlubiyetle ayrılan Sipay Bodrum FK ise 34 puanla 14. sırada yer alıyor.

GALATASARAY - BODRUM MAÇI İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Frankowski, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Barış, Osimhen

Bodrum FK: Sousa, Celutska, Ajeti, Ali, Cenk, Taylan, Seferi, Fredy, Bardhi, Okita, Puşçaş





GALATASARAY İLE BODRUM, 2. RANDEVUDA

Galatasaray, bu sezon ilk kez Süper Lig'de yer alan Sipay Bodrum FK'ye karşı 2. maçına çıkacak.

Sarı-kırmızılı takım, Sipay Bodrum FK ile sezonun ilk yarısında deplasmanda oynadığı maçı 1-0 kazanmıştı.


BU SEZON LİGDE SADECE BEŞİKTAŞ'A YENİLDİ

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon Süper Lig'de sadece Beşiktaş'a mağlup oldu.

Tüpraş Stadı'ndaki karşılaşmaya kadar ligdeki son 28 maçında mağlup olmayan sarı-kırmızılı takımın yenilmezlik serisi, 2-1'lik Beşiktaş mağlubiyetiyle sona erdi.

SAHASINDAKİ SON 14 LİG MAÇINI KAYBETMEDİ

Sarı-kırmızılı ekip, sahasındaki son 14 lig maçında mağlup olmadı.

Son olarak geçen sezonun 37. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde rakibine 1-0 kaybeden "Cimbom", bu sezonda RAMS Park'ta çıktığı 14 lig maçında yenilmedi. Galatasaray, söz konusu 14 maçta 11 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı.

2 FUTBOLCU FORMA GİYEMEYECEK

Galatasaray'da 2 futbolcu müsabakada forma giyemeyecek.

Reeder Samsunspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Macar futbolcu Roland Sallai ile sakatlığı bulunan Danimarkalı savunma oyuncusu Elias Jelert, Sipay Bodrum FK karşısında görev yapamayacak.

Tedavisine devam edilen Kaan Ayhan'ın durumu ise son antrenmanın ardından belli olacak.

FRANKOWSKI'NİN CEZASI BİTTİ

Galatasaray'ın Polonyalı sağ beki Przemyslaw Frankowski, Sipay Bodrum FK karşısında görev alabilecek.

Beşiktaş karşılaşmasında kırmızı kart gören Przemyslaw Frankowski, cezası tamamlandığı için Sipay Bodrum FK maçında oynayabilecek.

DÖRT FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da 4 futbolcu Sipay Bodrum FK maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Davinson Sanchez ve Gabriel Sara, sarı kart görmeleri durumunda 33. haftadaki ikas Eyüpspor maçında oynayamayacak.

EN BÜYÜK GOL UMUDU OSIMHEN

Sarı-kırmızılı ekibin  müsabakada en önemli gol ayağı Victor Osimhen olacak.

Bu sezon 24 Süper Lig maçında 21 kez fileleri havalandırarak gol krallığında zirvede yer alan Osimhen, performansıyla sarı-kırmızılı takımı adeta sırtlıyor.

Son 5 Süper Lig maçında 7 gol kaydeden Nijeryalı yıldız, maçta Galatasaray'ın gole en yakın oyuncusu olacak.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki 7 karşılaşmada 6 gol kaydeden Nijeryalı yıldız, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Fenerbahçe'ye 2 gol attı.

 
 
 


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