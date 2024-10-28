Galatasaray - Beşiktaş Maçı Özeti İzle (Maç Sonucu 2-1)



Süper Lig'de yoluna namağlup devam eden sarı-kırmızılı ekip, 10. haftanın kapanış maçında RAMS Park'ta Beşiktaş'ı konuk etti.



Galatasaray derbiye Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Roland Sallai, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Victor Osimhen ve Mauro Icardi ile başladı.



Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde Günay Güvenç, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Berkan Kutlu, Hakim Ziyech, Elias Jelert, Victor Nelsson, Michy Batshuayi, Efe Akman ve Metehan Baltacı yer aldı.



Okan Buruk, geçen hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde 4-3 kazandıkları Elfsborg mücadelesinin ilk 11'nde 2 değişikliğe gitti. Buruk, cezası nedeniyle Elfsborg mücadelesinde görev veremediği Muslera'ya formayı teslim etti. Buruk, Mertens'in yerine ise Sallai'ye şans verdi.



BURUK SİSTEM DEĞİŞTİRDİ



Galatasaray, son 2 maçına farklı dizilişlerle çıktı.



Genelde takımını 4-2-3-1 sistemiyle oynatan Okan Buruk, Elfsborg maçında 3-4-1-2 formasyonunu tercih etti. Tecrübeli teknik adam, takımını Beşiktaş derbisine ise 4-4-2 dizilişiyle çıkardı.





Galatasaray, bu sezon 7. haftadaki Kasımpaşa maçına da bu dizilişle çıkmıştı.



BARIŞ ALPER SOL BEK OYNADI



Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Barış Alper Yılmaz, derbide sol bekte mücadele etti.



Orijinal mevkisi hücum olan Barış Alper, son 2 sezonda Okan Buruk tarafından birçok mevkide görevlendirildi.Geçen sezon kale ve stoper bölgesi haricinde her mevkide sahaya çıkan Barış Alper, derbide de sol bek olarak görev yaptı.



ÜÇ FUTBOLCUNUN İLK BEŞİKTAŞ DERBİSİ



Galatasaray'da 3 futbolcu, ilk kez bir Beşiktaş derbisinde forma giydi.



Sarı-kırmızılı takımın bu sezon kadrosuna kattığı Gabriel Sara, Roland Sallai ve Victor Osimhen, derbide ilk 11'de sahaya çıktı.



Bu oyuncular, ilk kez bir Galatasaray-Beşiktaş derbisinin heyecanını sahada yaşadı.



29 EKİM KUTLANDI



Sarı-kırmızılı kulüp, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir dizi etkinlik yaptı.



Mücadele öncesinde saha kenarına çıkan "Cumhuriyet Bandosu"nun çaldığı marşlara taraftarlar coşkuyla eşlik etti.



Galatasaraylı futbolcular ve teknik ekip de Cumhuriyet Bayramı için özel hazırlanan ve üzerine Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün silüetinin yer aldığı kırmızı-beyaz tişörtler giydi. Tişörtlerin üzerine "29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" ifadesi yer aldı.



Hakemler ve iki takım futbolcuları sahaya "Yaşasın Cumhuriyet" pankartıyla çıktı. Ayrıca taraftarlar da seremoni sırasında tribünde "Cumhuriyet'in 100'ü Galatasaray", "Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır" ve "Milyonlarca şehidin adıdır Cumhuriyet" yazılı pankartlar açtı.



ŞEHİTLER İÇİN SAYGI DURUŞU



Karşılaşma öncesinde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yönelik terör saldırısında şehit olanlar için saygı duruşunda bulunuldu.



Galatasaray taraftarı, Beşiktaş derbisine büyük ilgi gösterdi.



RAMS Park'ta yapılan karşılaşmayı 50 bine yakın sarı-kırmızılı taraftar tribünden izledi. Taraftarlar, maç öncesi ve sırasında takımlarına büyük destek verdi.



VAN BRONCKHORST'TAN TEK DEĞİŞİKLİK



Trendyol Süper Lig'in 10. haftasındaki derbide Beşiktaş'ı konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son yapılan Elfsborg maçının ilk 11'inde 2 değişiklik yaptı.Süper Lig'de yoluna namağlup devam eden sarı-kırmızılı ekip, 10. haftanın kapanış maçında RAMS Park'ta Beşiktaş'ı konuk etti.Galatasaray derbiye Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Roland Sallai, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Victor Osimhen ve Mauro Icardi ile başladı.Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde Günay Güvenç, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Berkan Kutlu, Hakim Ziyech, Elias Jelert, Victor Nelsson, Michy Batshuayi, Efe Akman ve Metehan Baltacı yer aldı.Okan Buruk, geçen hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde 4-3 kazandıkları Elfsborg mücadelesinin ilk 11'nde 2 değişikliğe gitti. Buruk, cezası nedeniyle Elfsborg mücadelesinde görev veremediği Muslera'ya formayı teslim etti. Buruk, Mertens'in yerine ise Sallai'ye şans verdi.Galatasaray, son 2 maçına farklı dizilişlerle çıktı.Genelde takımını 4-2-3-1 sistemiyle oynatan Okan Buruk, Elfsborg maçında 3-4-1-2 formasyonunu tercih etti. Tecrübeli teknik adam, takımını Beşiktaş derbisine ise 4-4-2 dizilişiyle çıkardı.Galatasaray, bu sezon 7. haftadaki Kasımpaşa maçına da bu dizilişle çıkmıştı.Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Barış Alper Yılmaz, derbide sol bekte mücadele etti.Orijinal mevkisi hücum olan Barış Alper, son 2 sezonda Okan Buruk tarafından birçok mevkide görevlendirildi.Geçen sezon kale ve stoper bölgesi haricinde her mevkide sahaya çıkan Barış Alper, derbide de sol bek olarak görev yaptı.Galatasaray'da 3 futbolcu, ilk kez bir Beşiktaş derbisinde forma giydi.Sarı-kırmızılı takımın bu sezon kadrosuna kattığı Gabriel Sara, Roland Sallai ve Victor Osimhen, derbide ilk 11'de sahaya çıktı.Bu oyuncular, ilk kez bir Galatasaray-Beşiktaş derbisinin heyecanını sahada yaşadı.Sarı-kırmızılı kulüp, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir dizi etkinlik yaptı.Mücadele öncesinde saha kenarına çıkan "Cumhuriyet Bandosu"nun çaldığı marşlara taraftarlar coşkuyla eşlik etti.Galatasaraylı futbolcular ve teknik ekip de Cumhuriyet Bayramı için özel hazırlanan ve üzerine Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün silüetinin yer aldığı kırmızı-beyaz tişörtler giydi. Tişörtlerin üzerine "29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" ifadesi yer aldı.Hakemler ve iki takım futbolcuları sahaya "Yaşasın Cumhuriyet" pankartıyla çıktı. Ayrıca taraftarlar da seremoni sırasında tribünde "Cumhuriyet'in 100'ü Galatasaray", "Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır" ve "Milyonlarca şehidin adıdır Cumhuriyet" yazılı pankartlar açtı.Karşılaşma öncesinde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yönelik terör saldırısında şehit olanlar için saygı duruşunda bulunuldu.Galatasaray taraftarı, Beşiktaş derbisine büyük ilgi gösterdi.RAMS Park'ta yapılan karşılaşmayı 50 bine yakın sarı-kırmızılı taraftar tribünden izledi. Taraftarlar, maç öncesi ve sırasında takımlarına büyük destek verdi.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Okan Buruk'un yönetimindeki Galatasaray, evinde Giovanni van Bronckhorst'un Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti.Hakem Arda Kardeşler'in yönettiği maçın VAR koltuğunda Onur Özütoprak oturdu.Rams Park'ta oynanan maçta Galatasaray'ın gollerini 13. dakikada Davinson Sanchez ve 67. dakikada Victor Osimhen kaydetti.Beşiktaş'ın tek golünü ise 90+4'te Ernest Muçi attı.Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara, duran toptan gelen iki golde de asist yaparak yıldızlaştı.Bu sonuçla birlikte ligdeki tek namağlup takım olarak yoluna devam eden Galatasaray puanını 28'e yükseltirken, namağlup serisi bozulan Beşiktaş 20 puanda kaldı.Ligin bir sonraki maç haftasında Galatasaray haftayı BAY geçerken, Beşiktaş evinde Kasımpaşa'yı ağırlayacak.1- Galatasaray (28) - 10 maç2- Samsunspor (22) - 10 maç3- Fenerbahçe (20) - 9 maç4- Beşiktaş (20) - 9 maçTrendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, son oynadıkları maçın ilk 11'inde tek değişiklik yaptı.Siyah-beyazlı futbol takımı, RAMS Park'ta oynanan müsabakaya Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku, Cher Ndour, Gedson Fernandes, Joao Mario, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy ve Ciro Immobile ile başladı.Beşiktaş'ın yedek kulübesinde Göktuğ Baytekin, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Moatasem Al Musrati, Salih Uçan, Bakhtiyor Zaynutdinov, Ernest Muçi, Can Keleş, Serkan Emrecan Terzi ve Mustafa Erhan Hekimoğlu yer aldı.Van Bronckhorst, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fransa ekibi Olimpik Lyon'u deplasmanda 1-0 mağlup ettikleri mücadeleye ilk 11'de başlayan oyunculardan Muçi'yi yedeğe çekti. Hollandalı teknik adam, bu ismin yerine milli futbolcu Semih Kılıçsoy'u, Galatasaray karşısında ilk 11'de görevlendirdi.Siyah-beyazlı ekipte 3 futbolcu, sakatlıkları nedeniyle derbinin kadrosunda yer alamadı.Tedavileri devam eden Mert Günok, Gabriel Paulista ve Milot Rashica, kadroya dahil edilmedi.Bu 3 oyuncunun yanı sıra Jean Onana da üst üste 3. kez teknik kadronun tercihi doğrultusunda kadroya alınmadı.Beşiktaş'ta 4 futbolcu, Galatasaray'a karşı ilk derbilerine çıktı.Siyah-beyazlı takımda Emirhan Topçu, Felix Uduokhai, Joao Mario ve Cher Ndour, Türkiye'deki kariyerlerinde ilk kez Galatasaray'a karşı görev aldı.Beşiktaş'ta futbolcular, derbi öncesi ısınmaya 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla üzerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün silüet ve imzasının yer aldığı tişörtlerle çıktı.Maçın 4. dakikasında Beşiktaş gole çok yaklaştı. Rafa'nın kurguladığı hücumda Semih Kılıçsoy'un altıpasın sol çaprazından yaptığı vuruş yan ağlarda kaldı.Maçın 6. dakikasında Galatasaray gole çok yaklaştı. Sallai'nin ortasında Yunus arka direkte vurdu, Ersin son anda gole engel oldu.Maçın 13. dakikasında Galatasaray, Davinson Sanchez'in golüyle 1-0 öne geçti. Gabriel Sara'nın ortasında Davinson Sanchez'in kafa vuruşu ağlarla buluştu.Maçın 27. dakikasında Mauro Icardi penaltı bekledi; hakem Arda Kardeşler, VAR hakemi Onur Özütoprak'ı dinledikten sonra oyunun devam etmesini istedi.Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Davinson ile girdiği mücadele sonrası Rafa'nın yerde kaldığı pozisyon için faul verilmemesine büyük tepki gösterdi.Mücadelenin 36. dakikasında Semih Kılıçsoy'a faul yapan Kaan Ayhan, hakem Arda Kardeşler tarafından sarı kartla cezalandırıldı.Kart sınırında olan Kaan Ayhan, gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Kaan, Galatasaray'ın Samsunspor ile oynayacağı mücadelede cezalı duruma düştü.Maçın 51. dakikasında Galatasaray'da sakatlık yaşayan Kaan Ayhan'ın yerine oyuna 51. dakikada Elias Jelert dahil oldu.Maçın 52. dakikasında gelişen Beşiktaş hücumunda sağ çaprazda topla buluşan Rafa topuk pası verdi, ceza alanı içinde topla buluşan Joao Mario'nun vuruşu savunmadan kornere gitti.Maçın 67. dakikasında Galatasaray farkı 2'ye yükseltti. Gabriel Sara'nın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta kafa topuna çıkan Victor Osimhen, düzgün bir vuruşla durumu 2-0'a getirdi.Maçın 90+4. dakikasında Beşiktaş Ernest Muçi ile durumu 2-1'e getirdi.Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Galatasaray sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.4. dakikada Joao Mario'nun sağdan yaptığı ortada topla buluşan Semih Kıılıçsoy, ceza sahası sol çaprazında kaleci ile karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak, yan ağlarda kaldı.6. dakikada Sallai'nin sağ kanattan ortasında arka direkte Yunus Akgün'ün yaptığı vuruşta, kaleci Ersin Destanoğlu topu güçlükle kornere çeldi.38. dakikada Kaan Ayhan'ın sağ kanattan yaptığı ortada, Osimhen'in penaltı noktasına yakın bölgeden yaptığı vuruşta top yandan auta çıktı.44. dakikada Gedson Fernandes'in pasıyla topla buluşan Rafa Silva'nın ceza sahası sağ çaprazında çektiği şutta, kaleci Muslera topu kurtardı.45. dakikada Davinson Sanchez'in pasıyla savunma arkasına sarkan Icardi'nin şutunda, Emirhan Topçu'ya çarpan top direğin dibinden kornere gitti.