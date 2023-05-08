Haber Tarihi: 08 Mayıs 2023 13:10 - Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2023 13:10

Galatasaray Başakşehir maç kadrosu ve muhtemel ilk 11'ler

Galatasaray Başakşehir maç kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Spor Toto Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray, 33. haftada sahasında Medipol Başakşehir'i ağırlayacak. Kritik maç öncesi kadroda değişikliklere giden sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, iki ismi kulübeye çekecek. İşte Galatasaray - Başakşehir maç kadrosu ve muhtemel ilk 11'ler

Galatasaray Başakşehir maç kadrosu ve muhtemel ilk 11'ler
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Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasında Başakşehir'i konuk ediyor. Peki Galatasaray - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...
Galatasaray - Başakşehir maç kadrosu ve muhtemel ilk 11'ler

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Oliveira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi



Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Touba, Caner Erkin, Biglia, Januzaj, Aleksic, Berkay, Serdar Gürler, Joao Figueiredo


SON İKİ MAÇTA 5 PUAN KAYBETTİ

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'deki son iki maçında galibiyet elde edemedi.

Bu maçlarda VavaCars Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kalan ve Beşiktaş'a 3-1 mağlup olan sarı-kırmızılı takım, 5 puan kaybetti.

SAHASINDA 14 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de sahasında oynadığı son 14 maçta rakiplerine mağlup olmadı.

Bu sezon ligde Nef Stadı'ndaki tek yenilgisini 2. haftadaki Bitexen Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılı takım, daha sonra rakiplerini konuk ettiği 14 maçta 12 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.


Sahasındaki son 14 maçta 35 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 14 gol gördü.

SINIRDAKİ İSİMLER

Galatasaray'da Medipol Başakşehir maçı öncesinde 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Sarı-kırmızılı takımda Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu, Sacha Boey, Sergio Oliveira ve Milot Rashica, kart görmeleri durumunda ligin 34. haftasındaki İstanbulspor maçında forma giyemeyecek.

Medipol Başakşehir'de  ise Leo Duarte, Serdar Gürler, Ahmed Touba, Ömer Ali Şahiner, Stefano Okaka ve Caner Erkin, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu 6 futbolcu, maçta kart görmeleri durumunda 34. haftada oynanacak HangiKredi Ümraniyespor karşılaşmasında görev yapamayacak.

EKSİKLER

Turuncu-lacivertli ekipte kart cezaları sona eren Ahmed Touba, Ömer Ali Şahiner, Lucas Biglia ve Mahmut Tekdemir, bu mücadelede forma giyebilecek.

Sakatlıkları bulunan Eden Karzev ile Patryk Szysz ise takımdaki yerlerini alamayacak.

ARALARINDAKİ MAÇLAR

Galatasaray ile Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de 30. kez karşı karşıya gelecek.

Eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un 2007-2008 sezonunda ilk kez Süper Lig'de yer almasıyla başlayan rekabette, geride kalan 29 maçtan 14'ünü Galatasaray, 7'sini Medipol Başakşehir kazandı, 8 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Galatasaray'ın 51 golüne, Medipol Başakşehir 36 golle cevap verdi.

GALATASARAY'IN SAHASINDAKİ MAÇLAR

Galatasaray, ligde daha önce Medipol Başakşehir'i 14 kez konuk etti.

Sarı-kırmızılı takım, bu maçların 7'sini kazanırken, 5'inde berabere kaldı ve 2'sinde mağlup oldu.

Sahasındaki müsabakalarda 28 gol atan Galatasaray, kalesinde 14 gol gördü.

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Galatasaray, Medipol Başakşehir karşısında ligde en farklı skorlu galibiyetini bu sezonun ilk yarısında deplasmanda oynadığı maçta 7-0'lık sonuçla aldı.

Meddipol Başakşehir ise Galatasaray karşısında ligdeki en farklı galibiyetini, ev sahibi olduğu maçlarda elde etti. Turuncu-lacivertli takım, rakibini 2017-2018 sezonunda 5-1, 2014-2015 ve 2016-2017 sezonlarında da 4-0 mağlup etti.

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