Galatasaray, ABD'li guard Dee Bost'u transfer etti

Galatasaray, ABD'li guard Dee Bost ile bir yıllık sözleşme imzaladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Galatasaray, ABD'li guard Dee Bost'u transfer etti
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11 Ağustos 2021 19:28
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Dee Bost'u kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Fransa ekibi Monaco'da forma giyen 31 yaşındaki oyuncu kurucu ile bir yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Bulgaristan vatandaşlığı da bulunan Dee Bost, geçen sezon Monaco ile ULEB Avrupa Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Bost, 2014-2015 sezonunda Trabzonspor'da forma giymişti.


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