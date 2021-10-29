Galatasaray'a Barella tarzı yetenek: Kacper Kozlowski

Devre arasında takıma yapılacak takviyeler için kolları sıvayan Galatasaray'da tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim'in listesi hayli kabarık.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'a Barella tarzı yetenek: Kacper Kozlowski
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29 Ekim 2021 11:49
Gustavo Assunçao tutmadığı için Fatih Terim devre arasında 8 numara oynayabilecek ön libero arıyor.

Gedson liste başında ama Benfica yine yüksekten uçarsa alternatiflere bakılacak. Bu yüzden scout ekibi Terim'in de söylediği gibi farklı isimler üzerinde çalışmalarına devam ediyor.

Tecrübeli teknik adamın hayalini kurduğu isimse Bayern'in yıldızı Kimmich ya da Barella tarzından 6/8 numara karışımı bir oyuncu… Bu ismin de Pogon'un 18 yaşındaki genç yeteneği Kacper Kozlowski olduğu öğrenildi.

Terim'in milli maç arasında izlettiği Kacper Kozlowski bu sezon çıktığı 10 lig maçında 3 gol atıp, 3 de asist yaptı. Gedson'un durumuna göre G.Saray Poogon ile masaya oturacak.


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