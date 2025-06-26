Haber Tarihi: 26 Haziran 2025 13:21 - Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2025 13:21

Galatasaray 5 yıldızlı forma satışta: GS yeni sezon forma fiyatları ne kadar?

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray 2025-2026 sezonu için hazırlanan iç saha ve deplasman formalarını taraftarların beğenisine sundu. Galatasaray 5 yıldızlı yeni sezon forma için taraftarlar GS Store web sitesine akın etti. GS yeni sezon forma fiyatları ne kadar merak eden Galatasaray taraftarları araştırmalara başladı.

Galatasaray 5 yıldızlı forma satışta: GS yeni sezon forma fiyatları ne kadar?
Abone Ol
Sarı-kırmızılı ekip kazandığı 25. şampiyonluğun ardından tarihinde ilk kez 5 yıldızlı formayla sahaya çıkacak. Taraftarlar tarafından merakla beklenen tanıtım, kulübün sosyal medya hesapları ve GS Store üzerinden gerçekleştirildi. Peki, GS yeni sezon forma fiyatları ne kadar, Galatasaray 5 yıldızlı forma satışta mı?

GALATASARAY 5 YILDIZLI FORMA SATIŞTA!

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray 2025-2026 sezonunda kullanacağı yeni formalarını resmen tanıttı.

Taraftarların büyük heyecanla beklediği 5 yıldızlı GS yeni sezon formalar kulübün resmi satış mağazası GS Store'da satışa sunuldu.

Yeni sezonda sarı-kırmızılı ekip, tarihinde ilk kez beş yıldızlı armasıyla sahaya çıkacak. Parçalı iç saha ve beyaz deplasman formalarıyla sezona başlayacak olan Galatasaray, üçüncü alternatif formasını ise ilerleyen haftalarda açıklayacak.

Galatasaray 5 yıldızlı forma tanıtım videosunda Mauro Icardi, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, Günay Güvenç ve Mario Lemina gibi yıldız oyuncular forma giyerken şarkıcı Uzi de lansmana eşlik etti.

GS YENİ SEZON FORMA FİYATLARI NE KADAR?

Galatasaray'ın 2025-2026 sezonuna özel olarak tasarladığı iç saha (parçalı) ve deplasman (beyaz) formaları, yetişkinler için 4.499,99 TL'den satışa sunuldu. Çocuk taraftarlar için yeni sezon çocuk formalarının fiyatları da 3.999,99 TL olarak belirledi.

GS Store'da satışa çıkan GS yeni sezon forma kısa süre içerisinde büyük ilgi gördü. Yeni sezonun simgesi haline gelen Galatasaray 5 yıldızlı forma özel tasarımıyla koleksiyonlara eklenmeye hazır.

>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Arsenal, Lewis Skelly ile sözleşme uzattı! Arsenal Arsenal, Lewis Skelly ile sözleşme uzattı!
Kylian Mbappe'den PSG'ye dava! P. St Germain Kylian Mbappe'den PSG'ye dava!
Kaja Grobelna, Galatasaray Daikin'de! Voleybol Kaja Grobelna, Galatasaray Daikin'de!
Liverpool, Milos Kerkez'i resmen açıkladı! Liverpool Liverpool, Milos Kerkez'i resmen açıkladı!
Öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen maaşları 2025 ne kadar olacak? Temmuz öğretmen maaş zammı hesaplaması Gündem Öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen maaşları 2025 ne kadar olacak? Temmuz öğretmen maaş zammı hesaplaması
Göztepe'den Leipzig'in Romulo teklifine ret! Göztepe Göztepe'den Leipzig'in Romulo teklifine ret!
Samsunspor'da ön libero hedefi: Chotard Samsunspor Samsunspor'da ön libero hedefi: Chotard
Nazillispor'da yeni başkan Ambar görevde TFF 3. Lig Nazillispor'da yeni başkan Ambar görevde
Karşıyaka'nın eski yıldızları transferin gözdesi Basketbol Karşıyaka'nın eski yıldızları transferin gözdesi
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Fenerbahçe'de Uğurcan Çakır gelişmesi!
2
Zahavi'den Galatasaray'a Nkunku önerisi!
3
Fenerbahçe'ye kötü haber: Jadon Sancho!
4
Galatasaray'da yeni kaleci hedefi: Kevin Mier!
5
Anderlecht'ten Cuesta'ya kanca!
6
Beşiktaş, Milot Rashica için ayrılık kararı aldı!
7
Galatasaray'da Osimhen forması da satışta!

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.