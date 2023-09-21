Fred'den 11 yıl sonra bir ilk

Fenerbahçe formasıyla Avrupa kupalarının grup ve sonrası aşamalarındaki bir maçta 2+ asist yapan ilk oyuncu oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fred'den 11 yıl sonra bir ilk
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21 Eylül 2023 21:08
Fenerbahçe'nin Nordsjaelland ile oynadığı maçta ilk iki golde asist yapan Fred, sarı-lacivertli takımda 11 yıl sonra bir ilki yaşadı.

Brezilyalı futbolcu, Caner Erkin'den bu yana
Fenerbahçe formasıyla Avrupa kupalarının grup ve sonrası aşamalarındaki bir maçta 2+ asist yapan ilk futbolcu oldu.

Fenerbahçe'de daha önce Caner Erkin, 2012 yılında Borussia Mönchengladbach maçında aynı başarıyı yakalamıştı.

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