Fred'den 11 yıl sonra bir ilk

Fenerbahçe'nin Nordsjaelland ile oynadığı maçta ilk iki golde asist yapan Fred, sarı-lacivertli takımda 11 yıl sonra bir ilki yaşadı.
Brezilyalı futbolcu, Caner Erkin'den bu yana
Fenerbahçe formasıyla Avrupa kupalarının grup ve sonrası aşamalarındaki bir maçta 2+ asist yapan ilk futbolcu oldu.
Fenerbahçe'de daha önce Caner Erkin, 2012 yılında Borussia Mönchengladbach maçında aynı başarıyı yakalamıştı.
Brezilyalı futbolcu, Caner Erkin'den bu yana
Fenerbahçe formasıyla Avrupa kupalarının grup ve sonrası aşamalarındaki bir maçta 2+ asist yapan ilk futbolcu oldu.
Fenerbahçe'de daha önce Caner Erkin, 2012 yılında Borussia Mönchengladbach maçında aynı başarıyı yakalamıştı.