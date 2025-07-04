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Formula 1 yarışı ne zaman? Formula 1 Britanya GP sıralama turu ve yarış saat kaçta, hangi kanalda?
Haber Tarihi: 04 Temmuz 2025 12:31 -
Güncelleme Tarihi:
04 Temmuz 2025 12:31
Formula 1 yarışı ne zaman? Formula 1 Britanya GP sıralama turu ve yarış saat kaçta, hangi kanalda?
Formula 1'de sıra Büyük Britanya Grand Prix'te. Pilotlar, şampiyonluk için 12. etapta mücadele edecek. 11. etap olan Avusturya GP'de kazanan Norris olmuştu. İkincilik ise Piastri'nindi. Pilotlar Britanya GP'de 5,89 kilometrelik Silverstone Pisti'nde 52 tur atacak. Peki, Britanya GP sıralama turu ve yarış ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Dünya çapında ilgiyle takip edilen Formula 1'de sıradaki yarış İngiltere'de olacak. Pilotlar 5,89 kilometrelik pistte olağanüstü bir rekabet sergileyecek. Önceki Avusturya GP yarışında McLaren pilotları Norris birinci, Piastri ikinci, üçüncü de Leclerc oldu. İşte, Formula 1 yarış takvimi...
FORMULA 1 BRİTANYA YARIŞI NE ZAMAN?
Britanya GP'de antrenmanlar 4 Temmuz'da saat 14:30 ve 18:00'de gerçekleşirken, sıralama turları da 5 Temmuz Cumartesi günü saat 17:00'de olacak.
F1 Britanya GP yarışı da 6 Temmuz Pazar günü saat 17:00'de gerçekleşecek. Yarış beIN SPORTS ve F1 TV'den canlı olarak takip edilebilecek.
Şu ana kadar McLaren pilotlarından Oscar Piastri 5, Lando Norris 3, Mercedes pilotu George Russell 1 kez, son şampiyon Red Bull pilotu Max Verstappen'in ise 2 yarış galibiyeti elde etti.
Pilot ve takımlarda son durum:
Pilotlar:
1. Oscar Piastri (Avustralya): 216 puan
2. Lando Norris (Büyük Britanya): 201
3. Max Verstappen (Hollanda): 155
4. George Russell (Büyük Britanya): 146
5. Charles Leclerc (Monako): 119
Takımlar:
1. McLaren: 417
2. Mercedes: 210
3. Ferrari: 209
4. Red Bull: 162
5. Williams: 55
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