Fitre Verirken Söylemek Gerekir mi? Diyanet Görüşü

İslam dininde fitrenin gizli verilmesi teşvik edilir. Kur'an-ı Kerim'de fitrenin nasıl verileceğine dair açık bir ayet olmasa da, birçok hadis bu konuda yol göstericidir. Örneğin, Hz. Peygamber (S.A.V.) bir hadiste şöyle buyurmuştur: "Fitreyi gizlice verin. Gizli verilen sadaka, kabul edilmiş sadakadır." (Tirmizi)

Bu hadisten de anlaşılacağı üzere, fitrenin gizli verilmesi hem veren hem de alan kişi için daha faziletlidir. Veren kişi kibir ve gösterişten uzak durur, alan kişi ise minnetsiz kalmaz.

Bazı alimler, fitrenin açıkça verilebileceğini de savunmuştur. Onlara göre, fitrenin verilişinin bilinmesi, ihtiyaç sahiplerinin bu imkandan haberdar olmasını ve fitrenin daha yaygın bir şekilde dağılmasını sağlayabilir.

Ancak genel kabul gören görüş, fitrenin gizli verilmesi yönündedir. Bu nedenle, fitre verirken bunu açıkça belirtmekten kaçınmak daha doğrudur.

Fitre vermenin birçok fazileti vardır. Bunlardan bazıları şunlardır:

Fakirlere ve ihtiyaç sahiplerine yardım etme imkanı sağlar.



Veren kişinin günahlarının affedilmesine vesile olur.



Kişiyi cimrilikten ve bencillikten korur.



Kalbe huzur ve bereket getirir.



Fitrenin miktarı, kişinin sahip olduğu mal varlığına göre değişir. Fitre miktarı için genellikle bir kişinin yıllık gıda masraflarının bir yıllıklık miktarı kabul edilir.

Fitrenin verme zamanı ise Ramazan ayının son 10 günüdür. Ramazan ayının son günü (bayramdan bir gün önce) verilebilir.

Fitre, nakit para veya mal olarak verilebilir. Fitre olarak verilecek malın değerinin güncel piyasa değerine uygun olması gerekir.

Fitre, doğrudan ihtiyaç sahiplerine veya Diyanet İşleri Başkanlığı gibi yetkili kuruluşlara verilebilir.

Fitre verirken bunu açıkça söylemek dini açıdan tavsiye edilmez. Fitrenin gizli verilmesi hem veren hem de alan kişi için daha faziletlidir.

Ancak, fitrenin verilişinin bilinmesi bazı kişiler için teşvik edici olabilir. Bu nedenle, fitreyi açıkça vermek isteyenler de olabilir. Önemli olan, fitrenin samimi bir şekilde ve Allah'ın rızası için verilmesidir.

Unutulmamalıdır ki, fitre vermenin asıl amacı ihtiyaç sahiplerine yardım etmek ve Allah'ın rızasını kazanmaktır. Fitre verirken gizlilik ilkesine dikkat ederek bu amacı en iyi şekilde yerine getirmek mümkündür.