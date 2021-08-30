Süper Lig'in 3. haftasında Altay ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Fenerbahçe, 2-0'lık skorla kazandı.



Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 51. dakikada Ferdi Kadıoğlu ve 55. dakikada Enner Valencia attı. Ferdi Kadıoğlu, Valencia'nın golünde asisti yapan oyuncu olarak yıldızlaştı.



Fenerbahçe'de Kim Min-Jae sakatlık yaşayarak maça devam edemedi.



Altay deplasmanında oynadığı üst üste 5. lig maçını kazanan Fenerbahçe, puanını 9 yaparak ilk 3 haftayı kayıpsız ve gol yemeden kapattı. İlk 2 haftayı galibiyetle geçen Altay ise ilk yenilgisini aldı ve 6 puanda kaldı.



Milli aradan sonra Fenerbahçe, Sivasspor'u ağırlayacak. Altay ise Konyaspor deplasmanına gidecek.



FENERBAHÇE'DEN 38 YIL SONRA AYNI BAŞARI



Fenerbahçe, 1983/84'ten bu yana ilk kez bir lig sezonunun ilk üç maçını gol yemeden kazandı.



VITOR PEREIRA'DAN TEK DEĞİŞİKLİK



Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, ligde geçen hafta 2-0 kazandıkları Fraport TAV Antalyaspor maçının ilk 11'inden farklı olarak Mbwana Samatta'nın yerine Enner Valencia'ya şans verdi.



Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki'ye 3 gol atan Valencia, ligde bu sezon ilk kez sahaya 11'de çıktı.



Sarı-lacivertli ekipte HJK Helsinki maçına ilk 11'de başlayan Miha Zajc ile Mesut Özil, Altay karşısında forma giymedi. Zajc'ın yedek kulübesinde yer aldığı müsabakada Mesut Özil, İzmir'e getirilmesine rağmen kasığında ağrı hissettiği için kadroya alınmadı.



MUSTAFA DENİZLİ, İLK 11'İNİ BOZDU



Ligin ilk 2 haftasında ilk 11'inde değişiklik yapmayan Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Fenerbahçe karşısında 1 değişikliğe gitti.



Siyah-beyazlı ekipte Martin Rodriguez'in yerine Eric Björkander oynadı.



ALTAY TRİBÜNLERİ DOLDURDU



Ligde ilk haftadaki Yukatel Kayserispor maçının ardından iç sahada ikinci karşılaşmasına çıkan Altay'da taraftarlar, ilk haftaya göre Fenerbahçe mücadelesine daha fazla ilgi gösterdi.



MESUT ÖZİL SAKATLIĞI NEDENİYLE KADRODA YOK



Süper Lig'de Altay maçı için İzmir'e getirilen Mesut Özil, sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe'nin maç kadrosunda yer almadı.



İLK YARI TEMPOLU AMA POZİSYONSUZ



Mücadele oldukça tempolu bir şekilde başlarken Fenerbahçe, topa daha çok sahip olan taraf oldu. Bloklar arasını iyi daraltan Altay, kapılan toplarla hızlı hücumlar düşündü. Fenerbahçe 3'lü savunmasıyla Altay'a gol pozisyonu vermezken, Fenerbahçe ise uzun paslarla hücumu düşündü.



İki takımın tempolu, istekli ve mücadeleci oyununa karşın iki takım hücum yollarında başarılı olamadı.



İlk yarı isabetli şut atılmadan tamamlandı. İlk yarıda mücadelenin tek pozisyonuna Fenerbahçe'den Muhammed Gümüşkaya girdi ancak bu pozisyonda kaleyi bulamadı.



FENERBAHÇE, ÜST ÜSTE POZİSYONLAR YAKALADI



Fenerbahçe, ikinci yarıya çok istekli ve hücumda agresif başladı. Altay'a ön alanda pres yapan Fenerbahçe, atak devamlılığını da sağladı.



47'de Enner Valencia Altay kalecisi Lis'e takıldı. 48'de Gustavo'nun kafa vuruşunu son anda yine kaleci Lis kornere çeldi.



FERDİ KADIOĞLU'NDAN SOLO PERFORMANS



Fenerbahçe hücumdaki istekli oyununun meyvesini 51. dakikada aldı.



Sol kanatta taç çizgisine yakın bir noktada Cebrail Karayel'den topu kapan Ferdi Kadıoğlu, şık hareketlerle rakiplerini ekarte ederek ilerledi ve ceza sahası dışında sol çaprazdan yakın köşeye yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı Altay kalecisi Lis'in sağından ağlarla buluşturmayı başardı.



BU KEZ FERDİ ASİST, VALENCIA GOL



Fenerbahçe, Altay'ın oyun disiplininden koptuğu bu dakikalarda konsantrasyonunu artırdı ve ilk golden 4 dakika sonra ikinci golü de buldu.



Hızlı gelişen atakta Bright Osayi-Samuel, Ferdi Kadıoğlu ve Enner Valencia arasındaki üçlü paslaşma sonucunda ceza alanında topla buluşan Enner Valencia, altıpas önünden gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Lis'in yanından ağlarla buluşturmayı başardı.



2-0'DAN SONRA FENERBAHÇE VİTES DÜŞÜRDÜ



Fenerbahçe, golden sonraki süreçte daha çok yarı alanına çekilip ön alandaki presini bıraktı. Helsinki maçının etkisi görülen Fenerbahçe, Altay'a karşı kalabalık ve kademeli bir savunma yaptı.



Oyun konsantrasyonunu düşürmeyen Fenerbahçe, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



33. dakikada rakip yarı sahanın ortasında topla buluşan Osayi-Samuel, rakiplerini de geçtikten sonra ceza sahasına girmeden sağ çaprazdan şutunu çekti, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

36. dakikada Pinares'in sağ taraftan kullandığı köşe atışında Teisserand'ın uzaklaştırdığı topla ceza sahası dışında buluşan Kappel'in sert şutunda, meşin yuvarlak auta gitti.

43. dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında, Osayi-Samuel'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Muhammed'in attığı şutta meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



48. dakikada sol kanattan Sosa'nın kullandığı köşe atışında ceza sahası içindeki Luiz Gustavo'nun kafa vuruşunda, kaleci Lis son anda topu kornere uzaklaştırdı.

51. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sol kanatta Cebrail'den kaptığı topla ceza sahasına doğru yönelen Ferdi Kadıoğlu'nun ceza alanı dışından attığı sert şutta, meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1

55. dakikada sarı-lacivertli ekip farkı 2'ye çıkardı. Osayi-Samuel'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Ferdi'nin yerden içeriye çevirdiği meşin yuvarlağı Valencia, penaltı noktası yakınından yaptığı vuruşla filelere gönderdi: 0-2

90+4. dakikada Eren Erdoğan'ın ceza sahasından attığı sert şutta top direğe çarpıp auta gitti.



Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Mustafa Sönmez, Serkan Çimen

Altay: Lis, Cebrail Karayel (Dk. 84 Eren Erdoğan), Björkander, İbrahim Öztürk, Murat Akça, Naderi, Kappel (Dk. 58 Rodriguez), Thiam, Poko (Dk. 87 Paixao), Pinares (Dk. 58 Aka), Bamba (Dk. 58 Ahmed Rayan)

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Tisserand, Kim (Dk. 67 Serdar Aziz), Szalai, Nazım Sangare, Sosa, Luiz Gustavo, Ferdi Kadıoğlu, Osayi-Samuel (Dk. 78 Zajc), Muhammed Gümüşkaya (Dk. 78 Mert Hakan Yandaş), Valencia (Dk. 63 Samatta)

Goller: Dk. 51 Ferdi Kadıoğlu, Dk. 55 Valencia (Fenerbahçe)

Sarı kart: Dk. 75 Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe)







