Fenerbahçe'ye Valencia müjdesi

Fenerbahçe'de dizindeki ağrılar yüzünden Atakaş Hatayspor maçında takımdaki yerini alamayan Enner Valencia'ya yoğun tedavi uygulanıyor.
Dünya Kupası'nda Ekvador Milli Takımı'nın başarısı için fedakarlık yapan ve kendisini zorlayan deneyimli golcü dizinde ağrı hissedince Hatayspor karşılaşmasında riske girmek istemedi.
Antalyaspor maçını da kaçırma ihtimali bulunan Valencia'nın Galatasaray'la 8 Ocak Pazar günü Ülker Stadı'nda oynanacak dev derbiye büyük olasılıkla yetişebileceği belirlendi
Deneyimli golcü, Trabzonspor deplasmanında 68. dakikada oyuna dahil olurken fazla varlık gösterememişti.
Dünya Kupası'nda Ekvador Milli Takımı'nın başarısı için fedakarlık yapan ve kendisini zorlayan deneyimli golcü dizinde ağrı hissedince Hatayspor karşılaşmasında riske girmek istemedi.
Antalyaspor maçını da kaçırma ihtimali bulunan Valencia'nın Galatasaray'la 8 Ocak Pazar günü Ülker Stadı'nda oynanacak dev derbiye büyük olasılıkla yetişebileceği belirlendi
Deneyimli golcü, Trabzonspor deplasmanında 68. dakikada oyuna dahil olurken fazla varlık gösterememişti.
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