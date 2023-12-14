Haber Tarihi: 14 Aralık 2023 16:22 - Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 16:22

Fenerbahçe Spartak Trnava maç kadrosu ve muhtemel 11

Fenerbahçe - Spartak Trnava maç kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri netleşiyor. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 6. ve son hafta maçında Slovakya'nın Spartak Trnava ekibiyle sahasında karşılaşacak. Fenerbahçe, galip gelmesi durumunda gruptan çıkacak. Peki, Fenerbahçe - Spartak Trnava maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Fenerbahçe Spartak Trnava maç kadrosu ve muhtemel 11
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 6. ve son hafta maçında bugün Slovakya'nın Spartak Trnava ekibiyle sahasında karşılaşacak. Karşılaşma EXXEN platformundan yayınlanacak.
Ülker Stadyumu'nda saat 20.45'te oynanacak müsabakayı, Kuzey Makedonya Futbol Federasyonundan hakem Aleksandar Stavrev yönetecek. Stavrev'in yardımcılıklarını ise Goce Petreski ve Ante Culjak yapacak.

FENERBAHÇE - SPARTAK TRNAVA MAÇ KADROSU VE MUHTEMEL İLK 11'LER 

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Djiku, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Fred, Szymanski, Tadic, İrfan Can, Dzeko.



Spartak Trnava: Takac, Kostrna, Stetina, Kosa, Daniel, Bainovic, Zeljkovic, Bukata, Ofori, Azango, Duris.

GALİP GELİRSE TURLAYACAK

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde elemeler ve grup maçlarında bu sezon boy gösterdiği ilk 9 maçta rakiplerini mağlup eden Fenerbahçe, son 2 mücadelesinden ise mağlup ayrıldı. Grupta 9 puanı bulunan sarı-lacivertli takım, önce Bulgaristan deplasmanında Ludogorets'e 2-0, ardından Danimarka'da Nordsjaelland'a 6-1 mağlup olarak grupta üçüncü sıraya geriledi.


İlk iki sırada bulunan Nordsjaelland ve Ludogorets, Bulgaristan'da karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, Spartak Trnava'yı yenmesi durumunda gruptan çıkacak.

Ludogorets-Nordsjaelland mücadelesinin berabere bitmesi durumunda Fenerbahçe, alacağı galibiyetle grubu lider olarak da tamamlayabilecek.

OLASI BERABERLİK DURUMU 

Sarı-lacivertli takım, rakibi karşısında olası beraberlikte ise grup ikinciliği için Ludogorets'in Nordsjaelland'e yenilmesini bekleyecek.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


Ligde 5 maçta 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Spartak Trnava ise bu sezon Avrupa'daki son maçına Kadıköy'de çıkacak.

Fenerbahçe, gruptaki ikinci maçında Trnava deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönmüştü.

FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK

Fenerbahçe, Spartak Trnava mücadelesinde sakatlıkları bulunan Becao ve Zajc, forma giyemeyecek.

Bir süredir takımla birlikte çalışan ancak maç eksikleri bulunan Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş'la ilgili son kararı ise teknik ekip verecek. İsmail Kartal ve yardımcıları, bu oyuncuların form durumlarının yeterli olması halinde iki oyuncuyu maç kadrosuna dahil edebilir.

İSMAİL KARTAL İDEAL 11'İNİ DÜŞÜNÜYOR

Ludogorets ve Nordsjaelland maçlarında alınan mağlubiyetlerin ardından grupta üçüncü sıraya gerileyen Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, maçta ideal kadroyu sahaya sürmeyi planlıyor.

Beşiktaş deplasmanında alınan 3-1'lik galibiyetle takımda moraller yükselirken, Kartal'ın ilk 11'de tek değişikliği UEFA listesinde bulunmayan Samet Akaydın'dan yana yapması bekleniyor. Bu futbolcunun yerine savunmada Djiku-Oosterwolde ikilisi formaya yakın duruyor.

TADIC VE SZYMANSKI BU SEZON 27. MAÇINA ÇIKACAK

İsmail Kartal'ın bu sezon en çok forma verdiği iki isim olan Tadic ve Szymanski'yi, Spartak Trnava karşısında da ilk 11'de görev vermesi bekleniyor.

Dusan Tadic ve Sebastian Szymanski, bu sezon lig ve Avrupa'da oynanan 26 maçın tamamında süre alırken attıkları goller ve yaptıkları asistlerle de dikkati çektiler.

Tadic bu sezon forma giydiği resmi maçlarda 11 gol atıp 7 de asist yaparak 18 gole katkı sağlarken, Szymanski ise 26 karşılaşmada 11 kez gol sevinci yaşayıp 10 da asist yaptı.

AVRUPA'DA 266. MAÇ
 
UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu altıncı maçında Slovakya'nın Spartak Trnava takımını konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 266. maçına çıkacak.
Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 265 müsabakada 104 galibiyet alırken, 106 yenilgi ve 55 beraberlik yaşadı.

Fenerbahçe, söz konusu müsabakalarda rakip fileleri 356 kez havalandırırken, kalesinde ise 380 gol gördü.

SON MAÇINI FARKLI KAYBETTİ

Grupta oynadığı ilk üç karşılaşmayı kazanarak liderlik koltuğuna oturan Fenerbahçe, Ludogorets deplasmanında 2-0 yenilerek ilk kaybını yaşamıştı.

Danimarka'ya lider giden Fenerbahçe, Nordsjaelland deplasmanında 6-1 kaybederken, tarihinin en farklı yenilgilerinden birini yaşadı ve grupta da üçüncü sıraya geriledi.

KONFERANS LİGİ'NDE 14. SINAV

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa futbolunun 3 numaralı organizasyonunda 14. maçını oynayacak.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde daha önce yaptığı 13 maçta 9 galibiyet ve 4 yenilgi yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 34 gol atan Fenerbahçe, kalesindeki 19 gole engel olamadı. Sarı-lacivertliler yediği 19 golün 6'sını ise son maçta kalesinde gördü.

AVRUPA KUPALARI KARNESİ 

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:

Organizasyon

 O

 G

 B

 M

 A

 Y
UEFA Kupası

 54

 18

 10

 26

 72

 91
UEFA Avrupa Ligi

 82

 42

 23

 17

 119

 80
Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası

 33

 9

 4

 20

 30

 70
UEFA Şampiyonlar Ligi eleme

 34

 12

 11

 11

 48

 39
UEFA Şampiyonlar Ligi

 40

 11

 6

 23

 42

 70
Avrupa Kupa Galipleri Kupası

 9

 3

 1

 5

 11

 11
UEFA Avrupa Konferans Ligi

 13

 9

 -

 4

 34

 19
TOPLAM

 265

 104

 55

 106

 356

 380
 

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