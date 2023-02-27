Spor Toto Süper Lig'e verilen deprem arası sonrası erteleme maçında Arabam.com Konyaspor'u 4-0 yenen Fenerbahçe'de yüzler güldü.



Sarı-lacivertliler, lider Galatasaray ile maç eksiğiyle 9'a çıkan puan farkını yeniden 6'ya indirirken; ortaya konan etkili oyun, farklı skor ve oyuncuların iştahı camiada umutları artırdı. Sezon başındaki formuna geri dönen takım; ligde çıktığı son 5 maçta 13 puan topladı.



Bu periyotta 14 gol atan Kanarya, kalesinde ise sadece 4 gol gördü. İç sahadaki Kasımpaşa (5-1) ve Konya (4-0) maçlarında 9 gol bulan oyuncular; deplasmanda ise Gaziantep ve Ümraniye'yi 2-1 mağlup etti. Tek puan kaybı hakem kararlarının damga vurduğu Adana Demirspor (1-1) deplasmanında yaşandı.



Şampiyonluk yarışını sezon sonuna kadar bırakmayacağını gösteren takım, gözünü önündeki maçlara çevirdi. Kayseri deplasmanı ile başlayacak 5 maçlık seride ise yine zorlu maçlar var. Hedef başarılı gidişatı sürdürüp, Galatasaray'ı geçmek.



PAS REKORU KIRDI



Fenerbahçe, Konyaspor karşısında bu sezon Süper Lig'de en fazla isabetli pas yaptığı (594) maçı oynadı.



