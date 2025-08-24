23 Ağustos
Fenerbahçe-Kocaelispor
3-1
23 Ağustos
Gaziantep FK-Gençlerbirliği
2-1
23 Ağustos
Bandırmaspor-A.Demirspor
4-0
23 Ağustos
Esenler Erokspor-Serik Belediyespor
5-0
23 Ağustos
Bodrum FK-Sakaryaspor
3-1
23 Ağustos
Iğdır FK-Belediye Vanspor
0-0
23 Ağustos
Leverkusen-Hoffenheim
1-2
23 Ağustos
E. Frankfurt-Werder Bremen
4-1
23 Ağustos
Freiburg-Augsburg
1-3
23 Ağustos
Union Berlin-VfB Stuttgart
2-1
23 Ağustos
FC Heidenheim-Wolfsburg
1-3
23 Ağustos
St. Pauli-B. Dortmund
3-3
23 Ağustos
M.City-Tottenham
0-2
23 Ağustos
Bournemouth-Wolves
1-0
23 Ağustos
Brentford-Aston Villa
1-0
23 Ağustos
Burnley-Sunderland
2-0
23 Ağustos
Arsenal-Leeds United
5-0
23 Ağustos
Mallorca-Celta Vigo
1-1
23 Ağustos
Atletico Madrid-Elche
1-1
23 Ağustos
Levante-Barcelona
2-3
23 Ağustos
Genoa-Lecce
0-0
23 Ağustos
Sassuolo-SSC Napoli
0-2
23 Ağustos
AC Milan-Cremonese
1-2
23 Ağustos
Roma-Bologna
1-0
23 Ağustos
Marsilya-Paris FC
5-2
23 Ağustos
Nice-Auxerre
3-1
23 Ağustos
Lyon-Metz
3-0
23 Ağustos
Go Ahead Eagles-S. Rotterdam
0-3
23 Ağustos
PSV Eindhoven-FC Groningen
4-2
23 Ağustos
Telstar-FC Volendam
2-2
23 Ağustos
Standard Liege-Cercle Brugge
0-3
23 Ağustos
Zulte Waregem-St.Truiden
0-2
23 Ağustos
Hull City-Blackburn Rovers
0-3

Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki ilk golü Skriniar'dan!

Kocaelispor karşılaşmasının 5. dakikasında öne geçen Fenerbahçe'de yeni sezonun Süper Lig'deki ilk golünü Milan Skriniar kaydetti.

24 Ağustos 2025 00:40
Haber: AA, Fotoğraf: AA






Kocaelispor karşısında 5. dakikada öne geçen Fenerbahçe'de yeni sezonun Süper Lig'deki ilk golünü Milan Skriniar kaydetti.

Çağlar Söyüncü'nün soldan ceza sahasına gönderdiği ortada kale sahası önünde iyi yükselerek kafayı vuran Slovak futbolcu, takımını 1-0 öne geçirirken sarı-lacivertli ekibin bu sezon Süper Lig'deki ilk golüne de imzasını attı.

Ligin ilk haftasındaki Corendon Alanyaspor maçı ertelenen Fenerbahçe, geçen hafta da Göztepe deplasmanından golsüz beraberlikle ayrılmıştı.


Fenerbahçe adına bu sezonun ilk resmi golünü ise Sofyan Amrabat atmıştı. Faslı futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Feyenoord'a karşı deplasmanda takımının tek golünü kaydeden isim olmuştu.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
2 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
3 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
4 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
10 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
11 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
16 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
