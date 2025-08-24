Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki ilk golü Skriniar'dan!

Kocaelispor karşısında 5. dakikada öne geçen Fenerbahçe'de yeni sezonun Süper Lig'deki ilk golünü Milan Skriniar kaydetti.
Çağlar Söyüncü'nün soldan ceza sahasına gönderdiği ortada kale sahası önünde iyi yükselerek kafayı vuran Slovak futbolcu, takımını 1-0 öne geçirirken sarı-lacivertli ekibin bu sezon Süper Lig'deki ilk golüne de imzasını attı.
Ligin ilk haftasındaki Corendon Alanyaspor maçı ertelenen Fenerbahçe, geçen hafta da Göztepe deplasmanından golsüz beraberlikle ayrılmıştı.
Fenerbahçe adına bu sezonun ilk resmi golünü ise Sofyan Amrabat atmıştı. Faslı futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Feyenoord'a karşı deplasmanda takımının tek golünü kaydeden isim olmuştu.
