Fenerbahçe'nin Avrupa'da rakibi Dinamo Kiev

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk hafta maçında perşembe günü Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla karşılaşacak.



Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak karşılaşmayı Macaristan Futbol Federasyonundan Tamas Bognar yönetecek. Bognar'ın yardımcılıklarını Balazs Buzas ile Peter Kobor yapacak.



Sarı-lacivertliler, grubun ilk maçında karşılaşacağı Dinamo Kiev'i yenerek hem gruba galibiyetle başlamak hem de UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda yenildiği Ukrayna temsilcisinden rövanşı almak istiyor.



- Batshuayi, sarı-lacivertli formayı giyecek



Fenerbahçe'nin yeni transferi Michy Batshuayi, sarı-lacivertli formayla ilk kez mücadele edecek.



Transfer döneminin sonunda sarı-lacivertli renklere katılan Batshuayi, Avrupa listesine yetiştirilmişti.



- Serdar Aziz, Kiev ile dönüyor



Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Serdar Aziz, Dinamo Kiev maçıyla sahalara dönecek.



Sezon başında Dinamo Kiev ile oynanan ilk karşılaşmada sakatlanan Serdar, yine Ukrayna temsilcisi karşısında takımına dahil olacak.



Serdar'ın, müsabakaya yedek başlaması bekleniyor.



- 6 isim yok



Fenerbahçe'nin UEFA listesinde 6 isim yer almıyor.



Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Nazım Sangare'nin yanı sıra kadroda düşünülmeyen Lemos, Novak, Bruma ve Burak Kapacak, UEFA listesine dahil edilmedi.



Bu oyuncuların yanı sıra golcü oyuncu Serdar Dursun da listeye alınmadı.





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