Fenerbahçe Medicana, deplasmanda hata yapmadı

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında Fenerbahçe Medicana, Bahçelievler Belediyespor'a konuk oldu.
Hasan Doğan Salonu'ndaki mücadeley sarı lacivertliler 3-1'lik skorla kazandı.
Salon: Hasan Doğan
Hakemler: Ramazan Çevik, Aylin Turnaoğlu
Bahçelievler Belediyespor: Ceren Domaç, Meryem Boz, Baird, Begüm Hepkaptan, Buse Ünal, Czyrnianska (Sema Nur Doluca, Merve İzbilir, Merve Tanyel, Inneh, Simay Gazi)
Fenerbahçe Medicana: Cristina, Aslı Kalaç, Stysiak, Meliha Diken, Vuchkova, Arelya Karasoy (Gizem Örge, Vasileva, Safronova, Dicle Babat, Drca)
Setler: 25-21, 17-25, 20-25, 17-25
Süre: 96 dakika (22, 24, 28, 22)
Hasan Doğan Salonu'ndaki mücadeley sarı lacivertliler 3-1'lik skorla kazandı.
Salon: Hasan Doğan
Hakemler: Ramazan Çevik, Aylin Turnaoğlu
Bahçelievler Belediyespor: Ceren Domaç, Meryem Boz, Baird, Begüm Hepkaptan, Buse Ünal, Czyrnianska (Sema Nur Doluca, Merve İzbilir, Merve Tanyel, Inneh, Simay Gazi)
Fenerbahçe Medicana: Cristina, Aslı Kalaç, Stysiak, Meliha Diken, Vuchkova, Arelya Karasoy (Gizem Örge, Vasileva, Safronova, Dicle Babat, Drca)
Setler: 25-21, 17-25, 20-25, 17-25
Süre: 96 dakika (22, 24, 28, 22)
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