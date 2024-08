Fenerbahçe-Lille Maçı Kadrosu ve Muhtemel İlk 11'ler

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda rövanş maçında Fransa'nın Lille takımını Ülker Stadı'nda ağırlayacak. Maç, saat 20.00'de başlayacak ve EXXEN platformundan canlı olarak yayınlanacak. İspanyol hakem Jose Maria Sanchez'in yöneteceği mücadelede, yardımcılıklarını Inigo Prieto ve Juan Lopez Mir üstlenecek. Dördüncü hakem olarak ise Guillermo Cuadra görev alacak.Fenerbahçe ile Lille arasındaki rövanş maçı, 12 Ağustos 2024 Salı günü saat 20.00'de oynanacak. Ülker Stadı'nda gerçekleşecek bu karşılaşma, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna kalabilmesi için büyük önem taşıyor.Bu kritik mücadele, dijital yayın platformu Exxen üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Maçı izlemek isteyen futbolseverler, Exxen abonesi olarak maçı canlı takip edebilirler.Fenerbahçe'nin tur atlayabilmesi için Lille karşısında en az 2 farklı bir galibiyet elde etmesi gerekiyor. Eğer Fenerbahçe, maçı 1 farklı bir skorla kazanırsa, karşılaşma uzatmalara gidecek. Uzatma dakikalarında da eşitlik bozulmazsa, penaltı atışları turu geçen takımı belirleyecek.Fenerbahçe'nin Lille maçı öncesi açıklanan UEFA kadrosunda şu isimler yer alıyor: Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Rodrigo Becao, İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc, İrfan Can Kahveci, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Bright Osayi-Samuel ve diğer yıldız oyuncular.Fenerbahçe-Lille maçı, 12 Ağustos 2024 Salı günü oynanacak. Karşılaşma, 20.00'de başlayacak. Ülker Stadı'nda gerçekleşecek bu mücadele, Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura geçmek için büyük önem taşıyor.: Livakovic, Mert Müldür, Çağlar, Djiku, Ferdi, İsmail, Szymanski, İrfan Can, Tadic, Saint-Maximin, Dzeko.: Chevalier, Tiago Santos, Meunier, Diakite, Ribeiro, Gudmundsson, Andre, Angel Gomes, Zhegrova, Haraldsson, David.