Haber Tarihi: 13 Ağustos 2024 14:17 - Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2024 14:17

Fenerbahçe-Lille Maçı Kadrosu ve Muhtemel İlk 11'ler

İlk maçta Lille'e deplasmanda 2-1 yenilen Fenerbahçe, taraftarının önünde alacağı galibiyetle play-off turuna yükselmeyi hedefliyor. İşte Fenerbahçe ve Lille maçı kadrosu ve muhtemel ilk 11'ler...

Fenerbahçe-Lille Maçı Kadrosu ve Muhtemel İlk 11'ler
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda rövanş maçında Fransa'nın Lille takımını Ülker Stadı'nda ağırlayacak. Maç, saat 20.00'de başlayacak ve EXXEN platformundan canlı olarak yayınlanacak. İspanyol hakem Jose Maria Sanchez'in yöneteceği mücadelede, yardımcılıklarını Inigo Prieto ve Juan Lopez Mir üstlenecek. Dördüncü hakem olarak ise Guillermo Cuadra görev alacak.
Fenerbahçe-Lille Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

Fenerbahçe ile Lille arasındaki rövanş maçı, 12 Ağustos 2024 Salı günü saat 20.00'de oynanacak. Ülker Stadı'nda gerçekleşecek bu karşılaşma, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna kalabilmesi için büyük önem taşıyor.

Fenerbahçe-Lille Maçı Hangi Kanalda?

Bu kritik mücadele, dijital yayın platformu Exxen üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Maçı izlemek isteyen futbolseverler, Exxen abonesi olarak maçı canlı takip edebilirler.

Fenerbahçe Nasıl Tur Atlar?

Fenerbahçe'nin tur atlayabilmesi için Lille karşısında en az 2 farklı bir galibiyet elde etmesi gerekiyor. Eğer Fenerbahçe, maçı 1 farklı bir skorla kazanırsa, karşılaşma uzatmalara gidecek. Uzatma dakikalarında da eşitlik bozulmazsa, penaltı atışları turu geçen takımı belirleyecek.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi Kadrosu

Fenerbahçe'nin Lille maçı öncesi açıklanan UEFA kadrosunda şu isimler yer alıyor: Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Rodrigo Becao, İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc, İrfan Can Kahveci, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Bright Osayi-Samuel ve diğer yıldız oyuncular.

Fenerbahçe-Lille Maçı Canlı İzle

Fenerbahçe-Lille maçı, 12 Ağustos 2024 Salı günü oynanacak. Karşılaşma, 20.00'de başlayacak. Ülker Stadı'nda gerçekleşecek bu mücadele, Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura geçmek için büyük önem taşıyor.

Fenerbahçe-Lille Maçı Kadrosu ve Muhtemel İlk 11'ler

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Çağlar, Djiku, Ferdi, İsmail, Szymanski, İrfan Can, Tadic, Saint-Maximin, Dzeko.



Lille: Chevalier, Tiago Santos, Meunier, Diakite, Ribeiro, Gudmundsson, Andre, Angel Gomes, Zhegrova, Haraldsson, David.

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