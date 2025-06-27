Fenerbahçe Duran gelişmesi!

Fenerbahçe'nin Al Nassr'dan kadrosuna katmak istediği Jhon Duran için önemli bir gelişme yaşadı.
KOLOMBİYA'YA GİTTİ
Sarı-lacivertlilerde yeni futbol direktörü Devin Özek, teknik direktör Jose Mourinho'nun istediği ve görüşmelerde bulunduğu Duran transferi için Kolombiya'ya gitti.
FENERBAHÇE KABUL ETTİ
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe, yapılan görüşmelerde Duran ve temsilcisinin tüm isteklerini kabul etti.
KARARINI VERECEK
Avrupa'ya dönmeye sıcak bakan Duran, bu gelişmenin ardından kesin kararını vermek için Fenerbahçe'den ek süre talep etti.
77 MİLYON EURO'YA TRANSFER
Geride kalan sezonun ocak ayında Aston Villa'dan Al Nassr'a 77 milyon euro bonservisle transfer olan Jhon Duran, Suudi Arabistan ekibinde çıktığı 18 maçta 12 kez gol sevinci yaşadı.
KOLOMBİYA'YA GİTTİ
Sarı-lacivertlilerde yeni futbol direktörü Devin Özek, teknik direktör Jose Mourinho'nun istediği ve görüşmelerde bulunduğu Duran transferi için Kolombiya'ya gitti.
FENERBAHÇE KABUL ETTİ
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe, yapılan görüşmelerde Duran ve temsilcisinin tüm isteklerini kabul etti.
KARARINI VERECEK
Avrupa'ya dönmeye sıcak bakan Duran, bu gelişmenin ardından kesin kararını vermek için Fenerbahçe'den ek süre talep etti.
77 MİLYON EURO'YA TRANSFER
Geride kalan sezonun ocak ayında Aston Villa'dan Al Nassr'a 77 milyon euro bonservisle transfer olan Jhon Duran, Suudi Arabistan ekibinde çıktığı 18 maçta 12 kez gol sevinci yaşadı.
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